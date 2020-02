Vino, Masi si allea con Santa Margherita sul mercato Usa

Potenziale da sviluppare

«Negli Usa il brand Masi è molto conosciuto e ben posizionato – ha detto Federico Girotto (ad Masi) – ma certamente riteniamo di disporre di un rilevante potenziale inespresso e siamo determinati a svilupparlo. Siamo soddisfatti di questo accordo con Santa Margherita Usa: perché abbiamo affidato i nostri brand alla subsidiary americana di un'azienda italiana, e non a un importatore in senso classico. È proprio questa non convenzionalità che ci ha fatto intravedere l'opportunità di realizzare questa relazione dinamica negli Stati Uniti».

Sandro Boscaini (presidente Masi) aggiunge: «Il contesto in cui nasce l'accordo è quello di aziende familiari italiane e venete di vini premium, di antico lignaggio imprenditoriale, dai tratti tradizionali e al contempo contemporanei, gestite managerialmente. I portafogli sono complementari e Santa Margherita Usa dispone di organizzazione e competenze distintive, non solo nella distribuzione, ma anche nella cultura italiana di comunicare e fare marketing. Tutto questo garantisce quella cura e quel focus di cui Masi ha bisogno negli Usa». Nell'ambito di un settore vinicolo nazionale estremamente frazionato - fanno sapere da Masi - è significativo che due aziende leader con marchi primari trovino sinergia per affrontare le sfide del più importante mercato a valore per l'export del vino italiano.

Vincent Chiaramonte (presidente e ad Santa Margherita Usa): «I nostri valori comuni, la produzione di vini premium, la specializzazione regionale e il profondo rispetto per il territorio rendono Masi una scelta perfetta e sinergica per il portafoglio di Santa Margherita negli Stati Uniti ,siamo entusiasti di averli uniti al nostro team e alla nostra famiglia».

Entrambi i partner, puntando sulla professionalità della struttura di Santa Margherita Usa, sono pronti a investire significative risorse, mirate alla crescita del brand Masi negli Stati Uniti.

Masi Agricola è stata assistita nell'accordo dallo Studio Legale Tarter Krinsky & Drogin LLP di New York; Santa Margherita Usa è stata assistita nell'accordo dallo Studio Legale Wither LLP di Londra.