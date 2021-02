Vino penalizzato dai nuovi messaggi «anti alcol» sulle etichette proposti dalla Ue Nel Piano d’azione della Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare previsti claim pi allarmistici, una revisione della fiscalità e un taglio ai fondi per la promozione di Giorgio dell'Orefice

Pesantissimo attacco al vino italiano ed europeo. Oggi a Bruxelles è stato pubblicato il Piano d’azione della Commissione europea “Europe's Beating Cancer Plan”, ovvero il piano d'azione per la lotta al cancro. Un programma che però introduce un preoccupante principio: quello per il quale il consumo di alcol sia da considerare dannoso a prescindere dalle quantità assunte e dalla tipologia della bevanda.

E come se non bastasse questa idea cardine il consumo di vino viene anche assimilato al fumo e in questa ottica viene raccomandata persino l'adozione di claim allarmistici sul tipo di quelli che campeggiano sui pacchetti di sigarette. Viene inoltre raccomandata una revisione della fiscalità sulle bevande alcoliche e viene proposto il ridimensionamento dei fondi per la promozione del vino sui mercati esteri. Risorse che – lo ricordiamo – per la sola Italia valgono oltre 100 milioni di euro l'anno.

«Siamo preoccupati dalle ricette proposte da DG Sante (Direzione generale per la salute e sicurezza alimentare, ndr) – ha commentato il segretario generale dell'Unione italiana vini, Paolo Castelletti –: claim obbligatori che demonizzano il vino, da un lato, e dall'altro, le proposte di rivedere la tassazione sull'alcol e la restrizione degli acquisti transfrontalieri che rischiano di creare fenomeni di mercato nero e di contrabbando. Non sono misure risolutive a favore di un consumo responsabile, che rimane l'unica vera ricetta contro i rischi alcol-correlati. L'intenzione – anch’essa contenuta nella comunicazione – di modificare la policy in materia di promozione potrebbe avere un serio impatto sugli strumenti della politica agricola comune che hanno l'obiettivo di aumentare la competitività delle imprese sui mercati internazionali»

Il vero rischio contenuto nel Piano d'azione Ue è quello che deriva dalla sostanziale equiparazione del vino agli altri prodotti alcolici non soltanto sul piano salutistico ma anche – in prospettiva – su quello delle regole di packaging e soprattutto fiscale cancellando con un tratto di penna decenni di regolamentazione ad hoc che il vino europeo si è guadagnato in funzione del suo essere cardine delle tradizioni alimentari di molti paesi europei che ne contemplano un consumo moderato spesso associato ai pasti e legato alla convivialità. Insomma modalità distanti anni luce dal consumo smodato di superalcolici contro cui combattono da anni soprattutto i paesi del Nord Europa.

«Sono sorpreso nel leggere che non venga fatta alcuna distinzione tra uso e abuso in questo testo – spiega Sandro Sartor, ad della cantina di Ruffino ma soprattutto presidente di Wine in Moderation l'associazione europea che promuove la cultura del consumo consapevole e del bere responsabile –. Siamo del tutto convinti che il consumo moderato e responsabile del vino, in particolare all'interno della dieta mediterranea e combinata con un sano stile di vita, sia del tutto compatibile con una vita sana e, come confermato da numerose evidenze scientifiche a tutti disponibili ed accessibili, non sembra far aumentare il rischio di cancro».