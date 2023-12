Vino, più presenza delle cantine sui social: corre Instagram, ultimo TikTok

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Milioni di nuovi follower tra facebook, X (ex Twitter), in forte crescita Linkedin e Instagram con quest’ultimo come social media sempre più preferito rispetto agli altri mentre facebook appare in fase calante. Crescono i canali di e-commerce di proprietà ma, nel tempo, questa rafforzata presenza sui canali online si sta trasformando in rilancio delle esperienze fisiche e di contatto diretto con i wine lovers che restano in vetta ai desideri del 60% delle cantine.

Sono i principali risultati della decima edizione della ricerca condotta da Omnicom PR Group Italia, società di consulenza strategica in comunicazione attiva con 80 uffici in 30 paesi che analizza la presenza e le attività online delle prime 25 aziende vinicole italiane per fatturato come censite dall’indagine Mediobanca 2023.

Loading...

Per quanto riguarda i canali social Linkedin è presidiato da 20 cantine sulle 25 del campione (erano 13 nel 2022) con una crescita di followers del 260%. Il canale è utilizzato soprattutto per presentare aziende e professionisti che stanno dietro al prodotto e le iniziative avviate.

Instagram continua a crescere rispetto agli altri social con un incremento aggregato di follower del 28%. Oggi sono 20 su 25 le aziende con un account ufficiale (erano 18 nel 2022). Facebook invece registra invece una contrazione (-8%) nel numero di follower.

YouTube è presidiato (con scarsa intensità) da 19 aziende (contro le 16 del 2022) mentre X solo da 10 (dato in leggero aumento rispetto a 9 del 2022).