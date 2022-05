Vino, i produttori: 2022 ancora in crescita del 4,8% trainato da export e bollicine

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante la crisi di questo inizio anno (che comunque incide più sui margini che sui ricavi) i maggiori produttori di vino si attendono per il 2022 una crescita del 4,8% del fatturato, che arriverebbe al 5,6% per la sola componente export. A spingere le vendite, il successo delle bollicine (+5,7% i ricavi complessivi, +7,5% l’export) mentre i vini fermi si aspettano un +4,6% (+5,3% l’export). I dati emergono dall’indagine “Il settore vinicolo in Italia” dell’Area studi Mediobanca che riguarda 251 principali società di capitali italiane con fatturato 2020 superiore ai 20 milioni di euro e ricavi aggregati pari a 9,3 miliardi di euro, pari all’85,3% del fatturato nazionale del settore. Più scettici sul futuro gli operatori esposti sul canale off trade (grande distribuzione e retail, dove si teme un calo dei consumi causata dall’inflazione e dopo il boom della pandemia), mentre il maggior ricorso alla vendita diretta garantisce più sicurezza.

Europa e Stati Uniti guidano l’export

Il 2021 dei maggiori produttori italiani di vino ha chiuso con un aumento del fatturato del 14,2% (+14,8% il mercato interno, +13,6% l’estero). I vini frizzanti (+21%) hanno accelerato più dei vini fermi (+12,4%) mentre le cooperative hanno contenuto la crescita al +9,2% (+19,6% le non cooperative). Prevalgono i mercati di prossimità (Paesi Ue) con il 41,2% dell’export, seconda area di destinazione il Nord America (34,1%). Crescita importante (+22,8%) per l’America centro-meridionale.

Il 2021 ha preservato il canale Gdo che, stabile al 35,6% del mercato, è cresciuto a valore del 13,5% e ha decretato la ripresa del fuori casa (Horeca +28,1%), che passa dal 15,6% al 15,9%).

Piemontesi e toscani con i conti migliori

Dai conti aziendali analizzati da Mediobanca emergono le specificità regionali. Nel 2020 il miglior Roi (ritorno sull’investimento, ndr) tocca alle aziende piemontesi (8,2%). I produttori toscani eccellono nella marginalità: con un Ebit al 14,6%. In Toscana anche la maggiore stabilità finanziaria, con i debiti finanziari pari ad appena il 22,5% del capitale investito. Grandi esportatori i produttori piemontesi (72,2% del fatturato) e toscani (63,8%). Nel 2020 la maggiore proiezione internazionale ha salvaguardato le vendite dei produttori piemontesi (+10,8%) non i toscani che hanno però recuperato nel 2021 (+24,9% le vendite).

Non si ferma l’ecommerce

Dopo il boom del 2020, non si arresta Il successo delle piattaforme online e per il 2021 è previsto un ulteriore balzo superiore al +60%. A guidare la classifica è Tannico che nel 2020 ha registrato ricavi per 37,1 milioni di euro, in crescita dell’83% sul 2019. Aumenti in tripla cifra per Vino.com (+218,7%) che, superando i 30 milioni di euro, ricopre la seconda posizione e per Bernabei (+160,4%) a 25,9 milioni. Sopra i 10 milioni di euro anche il fatturato di Callmewine (12,4 milioni), in aumento del 93,3%. XtraWine, raddoppiando il proprio fatturato rispetto al 2019, supera i 7 milioni di euro mentre Winelivery si avvicina allo stesso importo dopo una crescita del 491,6%. Il 2020 è stato un anno di forte sviluppo anche per realtà di minori dimensioni, alcune delle quali, come Etilika, nate proprio in pieno boom.