Vino, la produzione italiana si conferma leader nel mondo. Prezzi in rialzo

Alla produzione in frenata fa invece da contraltare uno scenario di mercato positivo. Le giacenze sono in calo mentre il mercato sia interno che internazionale è in ripresa.

Il condizionamento del clima

«I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando sempre più il mondo dell’agricoltura e del vino – ha commentato il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella – ed è compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed esaltare quelli positivi. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base della nostra attività».

«Il vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid nonostante la forte esposizione nel canale della ristorazione –. In particolare i mercati esteri hanno mostrato una grande capacità di adattamento con un significativo rimbalzo dell'export e una prospettiva di rialzo dei listini».

Note positive dai mercati internazionali

«Questa la potremmo definire la “vendemmia del rilancio” – ha proseguito il presidente dell'Unione italiana vini, Ernesto Abbona – soprattutto grazie al positivo scenario dei mercati internazionali. Nel primo semestre 2021 abbiamo registrato segnali positivi su tutte le principali piazze, come Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che possono aiutarci nel trasferire almeno in parte sul mercato il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. Per quanto infine riguarda il tema della sostenibilità ricordiamo al ministro Patuanelli che il settore attende con ansia l'approvazione del decreto che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità del vino».

«Subito dopo gli eventi fieristici in calendario a ottobre – ha concluso il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio – ovvero Vinitaly e Milano Wine Week convocheremo una nuova riunione del Tavolo sul vino istituito al ministero per individuare le linee strategiche d'azione sui mercati e in particolare sul tema della promozione internazionale da mettere in pratica il prossimo anno».