Vino, Santa Margherita cresce negli Usa: compra la cantina ROCO Winery

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Gruppo vinicolo Santa Margherita cresce all'estero. Il Gruppo che fa capo alla famiglia Marzotto (oltre 172 milioni di fatturato e 20,8 milioni di bottiglie prodotte) dopo la recente campagna di acquisizioni in Italia (appena qualche mese fa l'acquisizione di nuovi vigneti nella Maremma toscana a completare la campagna che in anni recenti ha visto il Gruppo sbarcare in Sardegna e nella Doc gardesana Lugana), si apre anche alle acquisizioni internazionali visto che attraverso la propria controllata Santa Margherita Usa ha rilevato la maggioranza della cantina americana ROCO Winery.

Fondata nel 2001 da Rollin Soles e Corby Stonebraker-Soles, ROCO Winery è situata nella regione vinicola di Willamette Valley, in Oregon, una delle aree maggiormente vocate alla produzione in vino negli Usa dove già da anni sono presenti aziende italiane come Antinori e Zonin.



Loading...

Sotto la direzione agronomica ed enologica di Rollin Soles, ROCO Winery produce una gamma completa di vini: spumanti, bianchi da uve Chardonnay e rossi da uve Pinot Noir. I fondatori Soles e Corby resteranno in azienda con una partecipazione di minoranza. I vini ROCO – spiegano al Gruppo vinicolo Santa Margherita - sono da sempre molto apprezzati da consumatori e critica: sono oltre 100 i punteggi superiori ai 90/100 ricevuti da importanti pubblicazioni solo nell'ultimo decennio. «Il vino dell’Oregon è in grande ascesa – spiega l'ad di Santa Margherita Gruppo vinicolo, Beniamino Garofalo - tra le principali aree vinicole e per questo l'abbiamo scelto per la nostra prima acquisizione internazionale. I valori di ROCO Winery e di Santa Margherita Gruppo Vinicolo sono armoniosamente allineati, come il focus su terroir regionali e il rispetto per la terra e, in questo quadro, l’esperienza in loco di Rollin e Corby gioca un ruolo importante nella partnership».

«La nostra affinità e ammirazione per gli Stati Uniti – ha aggiunto il presidente di Santa Margherita Gruppo vinicolo, Gaetano Marzotto - ha reso la ricerca della nostra prima azienda vinicola all'estero una scelta naturale. Il mercato statunitense è molto dinamico e noi crediamo nella qualità dei vini dell’Oregon, in particolare nella regione di Willamette Valley». «Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia Santa Margherita USA - ha affermato Rollin Soles, Fondatore e winemaker di ROCO Winery.- e di restare nel futuro di ROCO Winery. Questa nuova partnership ci consentirà di continuare a produrre vini che siano una vera espressione del loro territorio».

L'acquisizione di ROCO Winery rappresenta, inoltre, un importate passaggio per Santa Margherita Usa che, dal debutto nel 2014 a oggi, è cresciuta esclusivamente come braccio operativo e distributivo del Gruppo in quello che è il principale mercato per la cantina italiana: gli Usa. Un ruolo svolto prima per i brand e le etichette della famiglia Marzotto (Santa Margherita, Ca’ del Bosco, Masi, Kettmeir, Lamole di Lamole, Sassoregale, Torresella, Feudo Zirtari, Fattoria Sardi, Cà Maiol e Cantina Mesa). ma che di recente si è allargato anche ad altre importanti griffe made in Italy come il leader dell'Amarone Masi Agricola. Adesso invece con l'acquisizione di ROCO Winery Santa Margherita Usa si candida a un ruolo di player internazionale del vino a 360 gradi.