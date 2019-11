Vino sostenibile, verso uno standard unico della filiera

Il problema da affrontare però è che proprio tra i consumatori c’è ancora grande confusione su quale sia il significato di sostenibilità, la stragrande maggioranza li confonde con i vini biologici «e l’unico messaggio chiaro – ha aggiunto Di Faustino – è che si tratta di prodotti cui è legato un prezzo e una qualità superiori alla media».

E proprio nell'ottica di migliorare la comprensione dei vini sostenibili da parte del mercato che è fondamentale fare chiarezza nei diversi standard produttivi. «Le prospettive sono molto positive – ha aggiunto Alessandro Barbieri di Valoritalia -. In questi ultimi anni abbiamo assistito a una crescita delle superfici di vigneto per produrre vini bio anche in assenza di contributi pubblici che invece erano stati il driver delle conversioni (dal convenzionale al biologico) negli scorsi anni».

«Le produzioni sostenibili rappresentano un segmento premium del mercato – ha aggiunto il direttore di Equalitas, Stefano Stefanucci –. Nel 2014 i progetti di viticoltura sostenibile sul mercato erano almeno 14, quindi in questi anni già un lavoro di sintesi è stato effettuato. Occorre ora affrontare l’ultimo step. Noi auspichiamo una sorta di doppio binario nel quale ci sia sistema unico nazionale valido per tutti e un secondo di livello superiore con regole ancora più stringenti».

«La sostenibilità in viticoltura – ha aggiunto Giovanni Rizzotti dell'Unione italiana vini – dovrebbe essere quasi un imperativo per quelle aree del paese nelle quali è più diffusa la viticoltura e dove spesso proprio sui temi della sostenibilità si generano conflitti tra le popolazioni residenti e il mondo produttivo come ad esempio sull’uso della chimica nei vigneti».

«Che la sensibilità nei confronti della certificazioni e delle garanzie sulla qualità delle produzioni stia rapidamente crescendo anche sui mercati esteri – ha concluso il presidente di Valoritaila, Francesco Liantonio – è testimoniata anche dall'importante via libera che stiamo per avere dalle autorità americane che stanno per autorizzarci ad effettuare sul territorio Usa, controlli di certificazione sui quantitativi di Pinot Grigio made in Italy esportato allo stato sfuso e imbottigliato negli Stati Uniti. Se non è una rivoluzione poco ci manca».