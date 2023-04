Vino, le vendite nei supermercati sono in calo del 6%

Ma i risultati più sorprendenti riguardano la pesante battuta d’arresto per i vini a denominazione con alcune etichette particolarmente penalizzate. Si fa infatti dal -9% per il Chianti al -14% per il Montepulciano d’Abruzzo dal -20% per la tipologia Salento al -18% per il Nero d’Avola Sicilia, dal -20% per la Bonarda oltrepadana al -13% per la Barbera piemontese fino al -9% per registrato rispettivamente dal Lambrusco Emilia e dal Cannonau di Sardegna.

Stabili – tra i top seller – le Igt Terre siciliane e Puglia, in leggera contrazione Valpolicella e Dolcetto piemontese (-5%), mentre l’unico tra i big che si conferma in buona salute, anzi in costante crescita è il Vermentino di Sardegna, con +1% in volume. Parallelamente molte tra queste denominazioni hanno registrato aumenti di listino sopra la media nazionale: Montepulciano +13%, Barbera piemontese +11%, Nero d’Avola a +13%, Bonarda a +12%, Verdicchio a +20%.





