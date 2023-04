Vino, al Vinitaly le sfide per una filiera da 31,3 miliardi

La legge irlandese ottenuto, tramite un silenzio assenso, il via libera Ue è stata notificata, lo scorso 6 febbraio, all'Organizzazione Mondiale del Commercio che ha ora 90 giorni di tempo per raccogliere pareri e critiche da parte dei paesi membri. In ambito Wto il tema – secondo quando riferito da servizi della Commissione a Bruxelles – può essere ora portato all'attenzione del comitato Tbt (technical barriers to trade) su istanza di un paese membro Wto (ma non Ue). La speranza dei produttori europei è assuma l'iniziativa qualche altro grande paese produttore di vino dagli Usa all'Australia, dal Cile alla Nuova Zelanda.

Dal canto suo l'Italia ha contestato la legge Irlandese denunciando in particolare la non proporzionalità delle misure (gli health warning in etichetta) rispetto agli obiettivi che si vogliono ottenere, ovvero la riduzione dei consumi. Roma ritiene che i medesimi obiettivi si possano raggiungere con misure alternative come le campagne di educazione che inoltre non andrebbero a incidere sulla libera circolazione delle merci.

Al termine dell'istruttoria davanti al Wto, qualora la legge di Dublino venisse etichettata come distorsiva degli scambi commerciali sarebbe immediatamente sospesa. Ma nel caso invece non dovesse incassare sostanziali opposizioni allora la regolamentazione irlandese diverrebbe pienamente operativa e potrebbe così aprire la strada sia a ulteriori iniziative sul tema sia da parte di altri paesi Ue che da parte di Bruxelles.

Intanto in questi mesi, l'Italia non è rimasta a guardare. Il Governo Meloni ha promosso molteplici incontri sul tema con altri partner Ue. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci si è già confrontato con l'omologo irlandese Stephen Donnelly che dal canto suo ha chiarito di non avere l'obiettivo di danneggiare l'Italia ma di dover fronteggiare un grave problema di alcolismo giovanile in Irlanda.

Sulla questione anche il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Lollobrigida ha avuto diverse bilaterali da ultimo, appena qualche giorno fa, quelle con il collega francese Marc Fesneau e con quello spagnolo Planas. Incontri culminati nella messa a punto di un documento comune sul cui sostegno si cercherà ora di coinvolgere anche di Grecia e Portogallo.