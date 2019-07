Vinsic 28000mAh

Per chi è in cerca un prodotto davvero potente per alimentare diverse tipologie di dispositivi elettronici, questa batteria al litio esterna da 28000 mAh è sicuramente una possibile soluzione. Offre infatti più del doppio di potenza delle power bank standard e attraverso un pratico display Led visualizza la capacità residua in modo chiaro e dettagliato: il produttore assicura fino a 7/8 ricariche di un cellulare, 3/4 per un tablet e una carica per un computer portatile. Pesa ovviamente qualcosa in più degli altri carica batterie portatili (circa 500 grammi) e costa circa 45 euro. La versione da 20000 mAh con porta Usb Quick Charge 3.0 si trova invece a meno di 30 euro.