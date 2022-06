Viola: l’obiettivo è una società digitale a connessione piena entro il 2030

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La visione della Commissione Ue è di puntare a una società diversa, una società verde, digitale e quindi sostanzialmente migliore. Perché l’Ue ha una visione complessiva decisamente basata sull’uomo, sulla democrazia, sui valori, migliore di qualunque altra visione». A sottolinearlo è stato Roberto Viola, direttore della Dg Connect della Commissione europea, nel corso del panel intitolato La strategia europea dell’economia digitale, tenutosi ieri al Festival dell’economia di Trento, al quale hanno preso parte anche Francesca Bria, presidente di Cdp Venture Capital e la deputata del parlamento europeo Sabrina Pignedoli.

Viola, peraltro, non ha mancato di sottolineare un gap pesante dell’Italia, nel confronto con altri Paesi membri. «La differenza -ha spiegato - è che non si può pagare, come invece avviene da noi, un neolaureato il 50% in meno rispetto al resto dell’Ue. Speriamo che col traino dell’Europa la situazione migliori».

L’Ue, ha proseguito Viola, «ha una visione complessiva decisamente basata sull’uomo, sulla democrazia, sui valori, migliore di qualunque altra visione. E si spiega così il fatto che, sul piano normativo, l’Europa ha un po’ conquistato il mondo, si è presa la scena; e adesso abbiamo la responsabilità, con le nuove regole relative a come si debbano comportare le piattaforme digitali, di essere, in questo campo, i regolatori del mondo, appunto».

Ma questo, ha proseguito, «come cittadini non ci basta, perché non possiamo mangiare pane e regole. Quindi ci stiamo chiedendo a che punto vorremo essere nel 2030. E la risposta è che vogliamo essere una società a distanza zero in cui non conta dove sei, in città o in campagna, ma è essenziale essere in un ambiente connesso dove si può dare il meglio di se stessi. Per far questo, però, ci vogliono quattro cose: le competenze, le infrastrutture (che macinano i dati e i chip), la trasformazione delle imprese e, infine, ci vuole un cambio epocale dell’amministrazione. Questa è la nostra bussola digitale, su cui abbiamo impostato il cambiamento, con uno sforzo importante, che è il piano di rilancio europeo, dove il 20% delle risorse è dedicato appunto al digitale».

Viola ha poi sottolineato come il modello digitale europeo sia, per molti aspetti, migliore di quello dei due giganti del settore: Usa e Cina. «Il modello Ue - ha detto -non ha le punte della Silicon Valley, dove però ci sono gli homeless per strada, e neppure lo sfruttamento esagerato che c’è in Cina; il nostro è, però, un modello più stabile».