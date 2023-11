Violenza contro le donne, Italia in piazza. Mattarella: non bastano indignazioni a intermittenza. Il Papa: velenosa gramigna società

Un coro di 80 donne a Palermo

Alle 10 un corteo partirà dai Quattro Canti per arrivare a piazza Verdi: lì un coro di 80 donne canterà in dialetto siciliano la ’Ninna nanna di tutte le matri’. Alle 17 partirà il corteo organizzato dalla Cgil Palermo.

A Cagliari sede del consiglio regionale illuminata di rosso

Il Consiglio regionale della Sardegna sarà illuminato di rosso. Alle 19 al Palazzo Regio di Cagliari si conclude la Rassegna Concerti a Palazzo Regio con l’iniziativa ’Rose spezzate - Racconti di donne in musica’.

Calderone, assegno inclusione per donne vittime di violenza

Assegno di inclusione per tutti i soggetti inseriti in un percorso di protezione dalla violenza di genere. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone in un video in occasione del 25 novembre. La norma, inserita nel decreto lavoro prevede dal primo gennaio 2024 che i soggetti interessati possano ricevere aiuto per un anno e mezzo rinnovabile e sgravi contributivi per i datori che assumono. Previsto inoltre un contributo per l’affitto di casa e canali privilegiati per l’accesso al lavoro. I beneficiari inoltre potranno sempre costituire nucleo familiare a se per accedere più facilmente all’assegno.

25 novembre: Von der Leyen, serve legge Ue anti-violenza

«Il primo diritto delle donne è quello di essere libere dalla violenza». Per questo «dobbiamo varare la prima legge Ue per combattere la violenza contro le donne». Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Loading...