Violenza domestica, via la potestà genitoriale anche con l’assoluzione dal reato

L’assoluzione per la ritrattazione della donna dal reato di violenza domestica commessa alla presenza della figlia minore, non basta al padre per conservare la patria potestà. E il giudice può adottare il provvedimento anche senza ascoltare la ragazzina di 9 anni se questo è nel suo superiore interesse, visto che finirebbe per fare l’arbitro nelle liti tra i genitori. La Cassazione respinge così il ricorso del padre che, forte del verdetto a suo favore - ottenuto grazie ad una marcia indietro della sua ex fatta in dibattimento rispetto all’accusa di violenze commesse anche alla presenza della figlia - chiedeva che le venissero restituite le sue prerogative di genitore.

No alla minore come arbitro delle contese tra genitori

Netto il no della Corte di legittimità sulla base della sua pericolosità sociale, anche in virtù di precedenti reati, e della mancata collaborazione con i servizi sociali. La Suprema corte condivide anche la scelta del giudice di non ascoltare la figli minore di anni 12. I giudici precisano, infatti che l’audizione « non è stata disposta, perché valutata come in contrasto con i suoi interessi, per il grave carico emotivo legato al contesto, alla tensione ed alla percezione delle passate negative esperienze, e sussistendo il rischio concreto che riviva gli eventi traumatici subiti». Per i giudici di merito come per la Cassazione il rischio era che la bambina finisse per diventare un arbitro del grave conflitto tra i genitori