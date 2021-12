Violenza sulle donne: dal governo sì al ddl. Vigilanza a tutela delle vittime e procedibilità d’ufficio

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Per alcuni dei reati contro le donne, in particolare nei casi di violenza domestica, i magistrati potranno procedere anche d’ufficio e dopo i primi accertamenti, in caso di pericolo concreto le forze dell’ordine potranno avviare l’iter per disporre una vigilanza a tutela della persona offesa. Sono alcune delle novità contenute nel disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica approvato dal Consiglio dei ministri.

Il testo è frutto del lavoro delle ministre Elena Bonetti (Pari opportunità e la famiglia), Luciana Lamorgese (Interno), Marta Cartabia (Giustizia), Mara Carfagna (Sud e Coesione territoriale), Mariastella Gelmini (Affari regionali e le autonomie ), Fabiana Dadone (Politiche giovanili) ed Erika Stefani (Disabilità ).

Loading...

La vigilanza a tutela delle vittime

Il disegno di legge (undici articoli) prevede che l’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela in ambito di violenza domestica, «qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta», lo comunica al prefetto competente il quale può adottare «misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa». Una norma voluta in particolare dal ministro Gelmini.

Inoltre le pene previste per i reati di percosse, lesioni, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento sono aumentate «se il fatto è commesso nell’ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito».