Nordio: «Violenza sulle donne sconfitta per lo Stato. Decisiva la prevenzione»

L’onere dell’attuazione delle leggi, vecchie e nuove, ricade su uffici giudiziari già in affanno. Servirebbero più magistrati formati sul tema, personale, digitalizzazione.

Purtroppo la carenza di magistrati è endemica, ma a breve ci sarà un nuovo concorso per altri 400 posti, che prevede anche la possibilità dell’uso della tecnologia per velocizzare le correzioni. Il ministero sta accelerando al massimo le procedure e lo stesso fa il Csm, con cui lavoriamo di concerto. Anche il personale amministrativo è insufficiente, ma con i pochi mezzi a disposizione stiamo operando per colmare i vuoti anche su base territoriale. La digitalizzazione è fondamentale e in tema di contrasto alla violenza di genere reputo importante, ad esempio, la possibilità data agli uffici giudiziari di rilevare dati statistici, quali la relazione tra vittima e autore di reato, per monitorare il fenomeno. Questo rientra in un protocollo di collaborazione con l’Istat. Insisto: dobbiamo investire sulla prevenzione. Ogni reato è di per sé una sconfitta per lo Stato che non ha saputo impedirlo. E questo tipo di reati è una sconfitta collettiva.

A proposito di formazione, lei non ha esitato a definire «una posizione inaccettabile» quella del Pm di Brescia che aveva chiesto l’assoluzione per motivi culturali di un uomo del Bangladesh che maltrattava la ex moglie. Quanto è importante il linguaggio, anche degli atti giudiziari?

L’Italia, purtroppo, è stata condannata dalla Cedu per le espressioni di alcune sentenze, considerate motivo di vittimizzazione secondaria per la donna. Questo non deve più accadere e in questa direzione le istituzioni, ministero della Giustizia, Csm, Scuola superiore della magistratura devono sempre più camminare insieme, in spirito di leale collaborazione. Uno dei focus dell’Osservatorio permanente istituito al ministero, insieme col Csm, è proprio il linguaggio: sta avviando un lavoro che mira a rafforzare la formazione degli operatori a un uso corretto e consapevole. Un atto può essere perfetto in punta di diritto, ma ferire una vittima. Dai ragazzi fino ai giudici, occorre lavorare sulle parole. Chi parla bene, pensa bene. Inoltre, per far emergere le buone prassi, ma anche le criticità nella gestione di questo tipo di procedimenti il ministero sta per inviare a tutte le Procure della Repubblica un formulario, elaborato dall’Osservatorio insieme al Csm.

Il maggior raccordo tra civile e penale deciso con la riforma Cartabia si scontra con una serie di difficoltà. Come si può migliorare questo passaggio fondamentale quando all’iter di una separazione si sovrappone un procedimento per violenza? Come impedire che la violenza venga derubricata a lite, che le madri non vengano credute e i minori coinvolti allontanati e messi in comunità?