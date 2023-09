Violenza di genere, nuove norme ma mancano forze e formazione

Gli interventi e le criticità

Per aiutare le vittime di violenze è stata introdotta nel 2019 la legge “Codice rosso”, che ha attuato la Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza contro le donne; al centro si è messo il fattore tempo per evitare ritardi nelle indagini e nelle tutele che possono portare a conseguenze drammatiche. Ora, si rende più stringente l’obbligo di sentire le persone offese entro tre giorni, “sanzionando” con la revoca il magistrato che non lo rispetta.

Ma le falle del sistema di tutela non sembrano stare nelle norme. Anzi. Dagli «Orientamenti in materia di violenza di genere» della Procura generale della Cassazione del 3 maggio scorso, elaborati dopo un confronto con le Procure generali, emerge che gli strumenti esistono e sono efficaci. Il nodo è la loro applicazione, che fa i conti con criticità organizzative dovute sia ai numeri inadeguati della magistratura e della polizia giudiziaria del settore, sia, soprattutto, alla carenza di formazione specifica degli operatori, a partire proprio dalla polizia giudiziaria e dai servizi sociali. Perché un operatore non specializzato, ad esempio, può faticare a distinguere i casi di violenza da quelli di conflittualità familiare; e la formazione specifica è tanto più importante perché la polizia giudiziaria ha un ruolo centrale nel rilevare i profili di rischio per la vittima.

In molte Procure, peraltro, si è sviluppata la prassi di organizzare periodici momenti di formazione per la polizia giudiziaria e sono stati definiti protocolli per il primo intervento e l’ascolto delle vittime.

Si tratta di aspetti finora non toccati dalle norme e affrontati senza risorse in più. Ma il fatto che siano centrali lo testimonia anche l’Osservatorio sull’efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, istituito dal ministero della Giustizia a novembre dello scorso anno. Presieduto da Maria Rosaria Covelli, capo dell’Ispettorato generale del ministero, ha l’obiettivo di far emergere criticità, buone prassi e modelli organizzativi degli uffici giudiziari, rafforzando la prevenzione e lavorando sul linguaggio. Con il Csm, l’Osservatorio sta preparando attività rivolte agli uffici, soprattutto per far circolare le buone prassi: il tema sarà al centro della prossima seduta plenaria in programma per dopodomani, alla presenza del ministro Carlo Nordio.

