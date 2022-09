Violenza di genere, rivisti i requisiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio

Il Cav dovrà partecipare alle reti territoriali antiviolenza e dove non esistono dovrà contribuire a promuoverne la creazione per assicurare alle donne e ai loro figli adeguate informazioni, una protezione e il raggiungimento dell'autonomia economica, lavorativa e abitativa.

Il centro dovrà anche sensibilizzazione la conoscenza sul tema della violenza maschile contro le donne, a livello territoriale, anche con percorsi scolastici dedicati. Un ruolo importante per far rete sarà quello nella formazione di operatrici qualificate che a vario titolo entrano in contatto con le donne in situazioni di violenza, anche per evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.

L’esperienza maturata a livello territoriale sarà, inoltre, un altro elemento principale per individuare il Centro in grado di fare rete. Alla rete non potranno comunque far parte i centri privi dei requisiti fissati dalla nuova intesa e non riconosciuti dalle Regioni, anche attraverso appositi albi ed elenchi regionali e/o procedure di accreditamento regionale.