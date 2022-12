Violenza sessuale e maltrattamenti per il 94% commessi da uomini

«Il 41% degli imputati tra i 18 e i 35 anni»

Violenza e maltrattamenti sono reati commessi dagli uomini. Gli imputati, infatti, risultano per il 5% donne, per il 94% uomini, l'1% non è rilevabile. Analizzando le sentenze di condanna in primo grado, sempre ex 572, 612bis, 609 bis e 609 octies del codice penale, il 13% degli imputati ha un'età tra i 18 e i 25 anni; il 28% dai 26 ai 35 anni, il 32% dai 36 ai 45 anni, il 18% dai 46 ai 55 anni, l'8% oltre i 55 anni, mentre l'1% risulta non rilevabile.

«Quanto all'età degli autori dei reati e delle vittime, la fascia anagrafica di maggiore interesse – commenta Roia - è quella dai 18 ai 35 anni che comprende il 41% degli imputati ed il 31% delle persone offese a dimostrazione di due precise tendenze: le giovani donne denunciano prima, i giovani uomini non hanno ancora maturato una doverosa cultura del disvalore del comportamento dell'agire violenza nella relazione e quindi del rispetto della diversità di genere».

Sempre tra i condannati in primo grado, il 58% è di nazionalità italiana, il resto variamente diviso tra Albania, Cina, Ecuador, Egitto, El Salvador, Filippine, Marocco, Romania, Perù, Sri Lanka, Tunisia e altri Paesi. La misura di reclusione erogata per i condannati in primo grado è inferiore a un anno nell'11% dei casi; tra 1 e 1,9 anni nel 31%; tra 2 e 3,9 anni nel 42%, tra 4 e 6,9 anni nell'11%, maggiore di sette anni nel 5% dei casi.

Le persone offese sono per il 74% donne

Nel 13% dei casi le persone offese hanno un'età tra i 18 e i 25 anni; nel 18% tra i 26 e i 35 anni; stessa percentuale per le vittime tra i 36 e i 45 anni, nel 13% dai 46 ai 55 anni. Ha oltre i 55 anni il 15% delle persone offese. Non rilevabile per il 5 per cento. Ci sono minori coinvolti nel 18% dei casi. La persona offesa è una donna nel 74% dei casi, un uomo nel 24%, non rilevabile nel restante due per cento. Le persone offese sono italiane nel 70% dei casi, il resto più o meno equamente diviso tra varie nazionalità tra le quali quella albanese, brasiliana, egiziana, filippina, rumena, marocchina ucraina.