È violenza sessuale l’abbraccio «rubato» alla vicina di casa L’uomo aveva afferrato il braccio della donna, che le tendeva la mano, per attirarla a sè. Per i giudici c’è il reato anche se in forma attenuata di Patrizia Maciocchi

(Adobe Stock)

1' di lettura

Anche l’abbraccio rubato è violenza sessuale. La Corte di cassazione, con la sentenza 378, conferma la condanna, con pena sospesa, del ricorrente che, invece di limitarsi a stringere la mano che vicina di casa gli tendeva, l’aveva afferrata dal braccio e attirata a sé per abbracciarla. L’azione aveva avuto come risultato l’adesione totale tra i due corpi oltre a uno sfioramento del seno. Per l’intraprendente condomino, prossimo ai settant’anni, è scattata la condanna per il reato previsto dall’articolo 609-bis, sebbene con il riconoscimento delle attenuanti.

I gesti repentini

Senza successo l’uomo tenta la solita via della donna compiacente. Il ricorrente ricorda, infatti, di aver invitato la vicina informandola che la moglie non era in casa, contestando così il racconto della parte lesa che aveva detto di essere stata attirata con l’inganno. La Suprema corte, nel confermare la responsabilità, precisa che, per far scattare il reato di violenza sessuale, non serve una violenza che metta la parte lesa nella condizione di non poter reagire, ma basta anche un atto tanto rapido da superare la volontà del soggetto passivo che non può difendersi. Per i giudici è esattamente quanto accaduto con l’abbraccio estorto e certamente non gradito.