Violenze in carcere, Draghi e Cartabia in visita a Santa Maria Capua Vetere

Visita del presidente del Consiglio Mario Draghi e della ministra della Giustizia Cartabia al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Un gesto simbolico dello Stato che porta i massimi vertici istituzionali nel carcere sulle violenze del 6 aprile 2020 di agenti di polizia penitenziaria contro 300 persone detenute. Un blitz dei carabinieri ha svelato le violenze e gli abusi dietro le sbarre. I video dei pestaggi da parte degli agenti sono fra la documentazione dell'inchiesta giudiziaria condotta dalla procura di Santa Maria Capua Vetere. L’ordinanza di custodia firmata dal gip Sergio Enea a fine giugno ricostruisce le violenze e gli abusi commessi all’interno del carcere. Cinquantadue le misure cautelari emesse: in 8 in carcere, 18 indagati sono ai domiciliari, 23 le interdizioni dai pubblici uffici, 3 gli obblighi di dimora.

Le telecamere hanno documentato le violenze

Le telecamere all’interno del carcere hanno mostrato le crude immagini delle violenze e dei pestaggi condotte dagli agenti, l’uso dei manganelli e dei caschi per percuotere i detenuti. E gli inutili tentativi dei responsabili di nascondere l’accaduto all’esterno. Nei verbali e negli atti per gli inquirenti sono state sottoscritte situazioni molto diverse dalla realtà. «Santa Maria non è questo, non sono queste immagini. Da quando io sono qua, e anche precedentemente, non è mai stato torto un capello a nessuno», ha detto Elisabetta Palmieri, direttrice del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in merito alle violenze perpetrate nel carcere nell’aprile 2020. La direttrice non era presente nel carcere.

Lamorgese: «Immagini che non avrei mai voluto vedere»

«Sono immagini che non avrei mai voluto vedere», ha commentato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che poi ha «spezzato una lancia» a difesa della Polizia Penitenziaria, in questi giorni attaccata con striscioni, manifesti e anche sui social: «Non è giusto - ha detto - criminalizzare l'intero Corpo».

La protesta del 5 aprile per un caso di Covid

Il giorno prima dei fatti, il 5 aprile del 2020, un gruppo di detenuti del reparto Nilo aveva organizzato una protesta per chiedere la fornitura di mascherine e di altri dispositivi di protezione, per ridurre il rischio di contagio da Covid-19. I detenuti avevano saputo da un telegiornale che nel carcere era stato accertato un primo caso di positività al nuovo coronavirus. Dagli atti risulta che alle 20 almeno 22 detenuti non rientrarono in cella e restarono in corridoio per protestare. Alcune brande furono portate fuori dalle celle, utilizzate come barricate, per impedire agli agenti di passare nei corridoi. Già nel pomeriggio avevano chiesto di incontrare i responsabili del carcere, senza ricevere risposta. Nella notte le acque si erano placate dopo la rassicurazione sulla possibilità di avere mascherine e sulla possibilità di un colloquio con il magistrato di sorveglianza. Le barricate vennero rimosse dagli stessi detenuti. Poi il comandante della Polizia penitenziaria Gaetano Manganelli, avrebbe preparato un'informativa alla Procura con i nomi dei 12 detenuti accusati di avere fomentato la rivolta. Una relazione inviata al provveditore regionale alle carceri fornisce una versione divers dell’accaduto e parla di minacce dei detenuti di utilizzare olio bollente nei confronti del personale, di offese e di invito ad allonranarsi, brandendo oggetti di diverso genere.

Procura: «Perquisizioni personali aritrarie»

Secondo la Procura il 6 aprile, circa 300 agenti di polizia penitenziaria del carcere ed esterni organizzarono «perquisizioni personali arbitrarie e abusi di autorità», con lo scopo di rispondere alle proteste nel reparto Nilo. Sono stati analizzati i messaggi su WhatsApp della Polizia penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere: «Allora domani chiavi e piccone in mano». «Li abbattiamo come vitelli». «Se escono dalla celle tre cretini e vogliono fare qualcosa, ci sono i colleghi di rinforzo, saranno subito abbattuti». La perquisizione iniziò alle 15.30 del pomeriggio, con l'intervento degli agenti in diverse celle del reparto Nilo. I detenuti si dovettero mettere davanti alla propria cella, con mani e viso appoggiati verso il muro. Molti furono colpiti con schiaffi, pugni e manganelli sulle gambe e sui glutei. I detenuti vennero obbligati a passare tra due ali di agenti, che li percuotevano con pugni e manganelli.