Vip e storie di auto da sogno in California

A proposito di rumors in California si è sparsa la voce che Volkswagen ha fatto guidare per la prima volta un'auto della nuova gamma ID ad un giornalista, permettendogli di pubblicare con parecchio anticipo rispetto al lancio della ID.3 che avverrà al Salone di Francoforte immagini e impressioni al volante. Il fortunato che ha guidato la ID Buggy si chiama Ingo Barenschee e nel suo servizio racconta di una presa di contatto con l'ID Buggy, il concept elettrico, sulle strade panoramiche attorno al Golf di Pebble Beach, come quella che porta alla Spanish Bay. “La cosa più folle dell'ID Buggy - scrive Barenschee su arstechnica.com - non è l'estetica o il fatto che la Volkswagen me lo abbia lasciato guidare. No, la cosa più folle di questo Buggy è il fatto che Vw stia effettivamente esplorando i modi per metterlo in produzione”.

Gran finale in California per una vera e propria esclusiva mondiale della quale abbiamo a disposizione solo la prima immagine ufficiale visto che verrà svelata soltanto nella giornata conclusiva della settimana californiana dell'heritage e del lusso. Si tratta di un'inedita McLaren, una roadster dalle linee molto filanti e si sa per ora che non in vendita prima alla fine del 2020. Sotto al cofano la hypercar dovrebbe disporre del V8 biturbo già in dotazione alla McLaren Senna per una produzione limitata di sole 399 unità ad un prezzo che è ancora da definire e che verrà svelato insieme al nome in concomitanza col suggestivo Concorso di Eleganza di Pebble Beach che è l'evento destinato a chiudere la serie di manifestazioni tutti ad alto tasso glamour in terra californiana.

Va inoltre detto che al Concorso di quest'anno la 59° edizione di un evento che è stato inaugurato nel 1959, fra l'altro vinto l'anno scorso da un'Alfa Romeo e non è la prima volta che un modello “made in Italy” se lo aggiudica vede quest'anno fra i partecipanti una fra le auto più ammirate mai prodotte sotto le insegne della “nostra” Lamborghini.

Si tratta di una Miura anzi una delle cinque ammesse dopo un'attenta selezione degli organizzatori in una apposita categoria, quasi un omaggio a quella che da sempre è considerata la vettura Gt più iconica prodotta negli anni sessanta.