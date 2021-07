Virgil Abloh, chi è architetto e re Mida dello streetwear

2' di lettura

L'acquisizione da parte di Lvmh di una quota di maggioranza in Off-White, il marchio dal successo stellare fondato nel 2013 da Virgil Abloh (con il significativo supporto, va ricordato, di Marcelo Burlon e Davide de Giglio, agli albori di New Guards Group) è una doppia conferma: dello status di Mida di Abloh, e del definitivo sdoganamento del non professionismo nella moda - e non solo. Abloh, originario di Chicago, ha un livello di scolarizzazione alto, ma si è formato come architetto.

Alla moda è arrivato per vie traverse, customizzando magliette e lavorando su messaggi ad alto impatto, ma anche affiancando Kanye West come art director. Ha la capacità, va riconosciuto, di toccare una corda nel pubblico più giovane - e oggi più giovani vogliono apparire tutti, quindi il pubblico di Off-White è davvero transgenerazionale - generando una reazione gutturale, di desiderio immediato.

La lunga cintura gialla con il logo parlato ha sostituito fibbie ben più blasonate nelle liste dei desideri dei logomaniaci. Abloh, che dal 2018 è anche direttore artistico della collezione uomo di Louis Vuitton, ha tentato a più riprese di fare “moda” - forme astruse e concettualismi vari, sulla scia degli inimitabili Rei Kawakubo e Yohji Yamamoto - ma il suo solido business è radicato nello streetwear, in un linguaggio immediato. Il resto, inclusi gli show altamente spettacolari, le incursioni nell'arte e pure le virgolette prese in prestito da Marcel Duchamp e schiaffate ovunque, sono solo contorno.

Da non professionista con grande fiuto, Abloh eccelle nell'arte del campionamento: pilucca a destra e a manca, e si auto assolve dalle accuse di plagio o copia sostenendo che basta il 3% di cambiamenti per rendere un prodotto originale. Per quanto assurdo, è un discorso intellettualmente onesto, perché portato avanti da un DJ - altra attività preponderante per Abloh. Come il DJ crea ritmi dall'assemblaggio e cut-up di suoni esistenti, così Abloh mixa e rimixa idee non sue. Il suo segno è in questo come, e non nel cosa, non nel design. Nel suo maneggiare magistralmente la comunicazione come fulcro di un progetto, Abloh è la perfetta espressione del tempo presente.