Virgin Galactic: oggi il primo volo commerciale con equipaggio italiano

Gli esperimenti a bordo

Durante la missione del team italiano, lo stesso che doveva effettuare il volo due anni fa poi fermato dalle autorità federali americane a poche dalla partenza per l’inchiesta aperta su Virgin Galactic, verranno condotti 13 esperimenti per esaminare gli ambiti della termofluidodinamica, della biomedicina e dello sviluppo di materiali innovativi e sostenibili in condizioni di microgravità. La missione di oggi fungerà da training per i prossimi voli sulla Stazione spaziale Internazionale (ISS).

Oltre ai tre italiani, il quarto passeggero è il loro trainer di Virgin Galactic, Colin Bennett, che ha già voltao insieme a Branson nel 2021 e i due piloti Virgin Galactic sono il tenente colonnello dell’aeronautica americana in pensione Michael Masucci e Nicola Pecile già dell’aeronautica militare italiana.

Il turismo spaziale a partire da agosto

Virgin Galactic è tra le iniziative private, tra cui SpaceX e Blue Origin, che si rivolgono a ricchi aspiranti “astronauti privati” disposti a pagare ingenti somme per provare l’euforia della velocità del razzo supersonico, l’assenza di gravità e lo spettacolo del volo spaziale. Sul sito della Virgin Galactic è possibile prenotarsi per la modica cifra di 450mila dollari pagando anticipatamente 150mila dollari al momento della prenotazione: dopo il volo di oggi, a partire dall’inizio di agosto è previsto il lancio di “Galactic 02” per i voli privati che in seguito avranno cadenza mensile. Virgin Galactic ha pianificato di effettuare almeno 400 voli all’anno

La navicella

Il volo verrà effettuato a bordo della navicella SpaceShipTwo a sei posti progettata per far volare sia passeggeri sia i payload nello spazio per scopi turistici e di ricerca . La missione di Virgin Galactic si compone della navicella che dopo il rilascio dall’aereo madre (carrier) attorno ai 15 chilometri di altezza, accende il suo propulsore lanciando SpaceShipTwo verso le quote suborbitali, fino a superare per brevi periodi la cosiddetta linea di Karman a 100 chilometri dalla terra, il limite tra spazio aereo in atmosfera e spazio extra-atmosferico. Durante il volo spaziale suborbitale, in seguito allo spegnimento del motore, i ricercatori potranno condurre gli esperimenti in condizioni di microgravità, difficilmente realizzabili a terra. Si rientra poi in atmosfera per discendere e atterrare verso lo spazioporto del New Mexico.