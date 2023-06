Virgin Galactic, la prima missione con a bordo 3 italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Virgin Galactic ci riprova e giovedì 29 giugno farà salire a bordo della navicella SpaceShipTwo VVS Unity, il primo equipaggio tutto italiano dell’Aeronautica Militare Italiana e del Consiglio Nazionale delle Ricerche per un volo di 90 minuti della missione «Galactic 01» - partenza prevista alle 16:30 ora italiana dallo spazioporto della Virgin in New Mexico - durante il quale verranno condotti esperimenti scientifici suborbitali.

A bordo ci saranno il Colonello Walter Villadei dell'Aeronautica Militare Italiana, il Tenente Colonnello Angelo Landolfi, Medico dell'Aeronautica Militare Italiana, e Pantaleone Carlucci, ingegnere e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, stesso equipaggio designato nel primo tentativo dell’agosto 2021, abortito per problemi tecnici della navicella nel volo inaugurale dell’11 luglio 2021 con a bordo Richard Branson tanto che la stessa FAA aveva fermato tutti i voli commerciali della Virgin Galactic qualche settimana dopo, compreso quello con a bordo l’equipaggio italiano.

Loading...

Laboratorio in orbita

Nell’ora e mezza di volo suborbitale la cabina sarà trasformata in un laboratorio scientifico per fornire il miglior ambiente possibile al fine di condurre 13 diversi esperimenti negli ambiti della termofluidodinamica, della biomedicina e dello sviluppo di materiali innovativi e sostenibili in condizioni di microgravità

«Galactic 01 è il nostro primo volo spaziale commerciale e siamo onorati di essere stati scelti dall’Aeronautica Militare Italiana e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per la loro prima missione di ricerca spaziale, Virtute 1. Virgin Galactic inaugurerà una nuova era di accesso ripetibile e affidabile allo spazio per le istituzioni e gli istituti di ricerca per gli anni a venire» ha commentato Michael Colglazier, ceo di Virgin Galactic.

Spazio, primo volo commerciale di Virgin Galactic: con 3 italiani

La navicella

Il volo verrà effettuato a bordo della navicella SpaceShipTwo a sei posti, progettata per far volare sia passeggeri sia i payload nello spazio per scopi turistici e di ricerca . La missione di Virgin Galactic si compone della navicella che dopo il rilascio dall'aereo madre (carrier) attorno ai 15 chilometri di altezza, accende il suo propulsore lanciando SpaceShipTwo verso le quote suborbitali, fino a superare per brevi periodi la cosiddetta linea di Karman a 100 chilometri dalla terra, il limite tra spazio aereo in atmosfera e spazio extra-atmosferico. Durante il volo spaziale suborbitale, in seguito allo spegnimento del motore, i ricercatori potranno condurre gli esperimenti in condizioni di microgravità, difficilmente realizzabili a terra. Si rientra poi in atmosfera per discendere e atterrare verso lo spazioporto del New Mexico.