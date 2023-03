Virgin Orbit cessa l’attività e taglia 675 posti di lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Virgin Orbit Holdings non ce l’ha fatta: la società di lancio di satelliti legata al miliardario britannico Richard Branson, sta cessando le operazioni a tempo indeterminato, soccombendo alle crescenti pressioni sul cash-crunch che hanno paralizzato le startup in molte tecnologie emergenti.



La società ha dichiarato giovedì che sta tagliando 675 posti di lavoro, ovvero circa l’85% della sua forza lavoro, «al fine di ridurre le spese alla luce dell’incapacità dell’azienda di garantire finanziamenti significativi». Un portavoce di Virgin Orbit ha affermato che il restante 15% dei dipendenti lavorerà alla liquidazione dell’attività.

Fallita la ricerca di capitale

Virgin Orbit aveva già temporaneamente sospeso le operazioni all’inizio di questo mese mentre cercava capitale aggiuntivo. L’azienda - parte dell’impero di Branson che comprende la compagnia aerea Virgin Atlantic e la compagnia di voli spaziali Virgin Galactic Holdings Inc. - non ha realizzato profitti da quando è stata quotata.

Le azioni Virgin Orbit sono scese del 50% nelle nel premercato di New York a New York alle 4.30 di venerdì ora locale, scambiate a soli 17 centesimi ciascuna. Le azioni valevano più di 7 dollari un anno fa. Gli oneri per la dismissione ammonteranno a circa 15 milioni di dollari, costituiti principalmente da 8,8 milioni in indennità di licenziamento e benefici per i dipendenti e 6,5 milioni in altri costi come i servizi di outplacement, ha affermato Virgin Orbit nel deposito.

Solo due settimane fa, la società ha approvato un piano di liquidazione per i dirigenti di alto livello, con l’amministratore delegato Daniel Hart pronto a riscuotere un compenso pari al doppio del suo compenso base.