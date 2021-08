Virgin Orbit pronta per il Nasdaq attraverso una Spac

2' di lettura

Sbarcherà al Nasdaq la società per le missioni satellitari Virgin Orbit di Richard Branson, su cui anche Boeing è pronta ad investire, attraverso la Spac Next Gen Acquisition Corp II, la special-purpose acquisition company dell’ex banchiere di Goldman Sachs, George Mattson e Greg Summe, ex senior executive della società di private equity Carlye.

Tra gli investitori di Virgin Orbit, valutata 3,2 miliardi di dollari anche AE Industrial, società americana della difesa che insieme a Boeing (che ha già...