Virtus Lab rivoluziona il rapporto tra domanda e offerta di lavoro

La restituzione generativa che mette in pratica Augurusa («chi più ha ricevuto restituisca di più a chi, senza colpe, non ha mai avuto») nasce certamente dal suo forte sentimento religioso, condiviso da tutta la sua famiglia, ma anche dalle esperienze internazionali in Argentina, in Canada, negli Stati Uniti, maturate nel mondo del fundraising e nell’Ict, soprattutto quello legato al settore sanitario e farmaceutico. Esperto di consulenza strategica e di social start up, è convinto che il suo modello possa servire all'Italia: «Il mismatch tra domanda e offerta del lavoro ha superato il 45% e corrisponde a circa 230mila posti di lavoro vacanti. Il 90% dei nostri corsisti ha un lavoro stabile, regolarmente contrattualizzato, e una retribuzione dignitosa».

Certo, considerato che la maggior parte dei candidati arriva dal Lazio in giù, per molti si tratta poi, a fine percorso, di fare le valigie: «Le principali aziende con cui lavoriamo si trovano al Nord in zone dove il tessuto industriale è più solido – spiega Augurusa – ma cerchiamo anche di valorizzare le realtà del Sud. In Calabria collaboriamo con una trentina di imprese locali. Alcune, ad esempio, dotate di macchine a controllo numerico, sono nella zona di Rogliano». E nel corso della due giorni a Lamezia Terme si parlerà proprio di come rafforzare il tessuto produttivo e imprenditoriale, di come ridurre le disparità regionali, ripensare istruzione e formazione professionale per ridurre le barriere all'impiego, di come puntare alla stabilità del lavoro e alla sostenibilità delle condizioni di vita.

Attesi i rappresentanti del governo (fra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito, Andrea Abodi, ministro per i Giovani e lo Sport), il country manager di Adecco Group Andrea Malacrida, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: al centro del dibattito, la valorizzazione del capitale umano.

Loading...