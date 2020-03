Virus, da Brescia arrivano i tamponi anche per Wuhan

Anche a prescindere dal Coronavirus, questo è in genere un periodo dell’anno “carico” per l’azienda, che in questa stagione affronta una domanda mondiale crescente per gestire i vari casi di influenza “standard”. Ora la richiesta è diversa, il che porta non solo a rivedere al rialzo le stime sui ricavi 2020, per cui si ipotizzava già un progresso del 15-20%, ma soprattutto ad adottare rapide iniziative in termini produttivi.

«Da un lato mettendo in cantiere l’acquisto di nuove attrezzature - spiega Triva - dall’altro facendo in modo di ottimizzare tutti i processi. Invitando ad esempio i clienti che acquistano i nostri prodotti in private label ad adottare il nostro brand, in modo da non disperdere tempo e risorse per packaging ed etichettature ad hoc».

In parallelo l’azienda agisce per rafforzare la sicurezza interna, adottando anche contromisure di tipo tecnologico. Ad esempio effettuando la misurazione della temperatura non solo attraverso macchine portatili ma anche sfruttando telecamere termiche, in grado di scandagliare le persone al loro passaggio e segnalando eventuali picchi anomali.

«Sono realizzate da una società che da poco è entrata a far parte del gruppo - aggiunge Triva - e pensiamo di fornire un paio di questi impianti in comodato d’uso gratuito anche ad un paio di strutture locali, come gli Spedali Civili di Brescia».

Le stime attuali prevedono la prosecuzione del terzo turno ancora per molte settimane e certamente i tamponi diagnostici daranno a Copan una spinta importante ai ricavi 2020. Rilanciati, comunque, anche per altra via. In primis per effetto di una maxi-commessa da 10 milioni di euro per altrettante linee di macchinari dirette negli Stati Uniti, impianti integrati che automatizzano le attività nei laboratori di microbiologia, grazie ai quali a prescindere dal Coronavirus, la stima 2020 vedeva ricavi in aumento del 15-20% rispetto all’anno precedente.