Coronavirus, Toyota interrompe la produzione in Cina. Starbucks chiude metà negozi Sale a 132 morti e 5.974 contagiati il bilancio dell’epidemia. Superato il numero di contagi della Sars, che si fermò a 5.327 casi, ma il virus sembra rallentare

Difendersi dal coronavirus: ecco le 10 cose che sappiamo finora

3' di lettura

Toyota ha interrotto la produzione in Cina fino al 9 febbraio, per i timori che l'infezione da coronavirus si diffonda ancora più rapidamente. «Considerati vari fattori, tra cui le linee guida dei governi locali e regionali e la situazione della fornitura di componenti, a partire dal 29 gennaio, abbiamo deciso di interrompere le operazioni nei nostri stabilimenti in Cina fino al 9 febbraio» - ha annunciato il portavoce della casa automobilistica Maki Niimi. «Monitoreremo la situazione e prenderemo eventuali ulteriori decisioni sulle operazioni il 10 febbraio».

Stop per British Airways e Starbucks

La British Airways ha deciso di sospendere tutti i voli da per la Cina per via dell'epidemia causata dal nuovo coronavirus. Lo riporta Sky News. La decisione ha effetto immediato.

Starbucks ha annunciato la chiusura temporanea di metà dei propri punti vendita in Cina per timore di contagio da coronavirus. La catena di negozi di caffè non è la prima a chiudere negozi nel Paese: pochi giorni fa anche McDonald's aveva annunciato una decisione simile. Alla fine del 2019 Starbucks contava in Cina 4.292 negozi, il 16% in più dell'anno precedente. La chiusura, ha precisato la società, avrà un impatto sul trimestre e sull'intero anno fiscale

Ribassi in Borsa

La Borsa di Hong Kong crolla al ritorno agli scambi dopo la lunga pausa del Capodanno lunare, a causa dei timori legati all'epidemia del coronavirus di Wuhan, in Cina: l'indice Hang Seng segna un tonfo del 3,03%, bruciando 848,10 punti a quota 27.101,54.



A finire sotto pressione sono i titoli del comparto aereo, all'indomani del piano annunciato dalla governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, del dimezzamento dei voli con la Cina continentale al fine di frenare l'avanzata del coronavirus: China Eastern, China Southern, Air China e Chatay Pacific segnano a vario titolo perdite tra il 3 e il 6%.