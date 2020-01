Virus cinese, l’analisi genetica indica il passaggio dai pipistrelli ai serpenti

Utilizzando campioni del virus isolati dai pazienti, gli scienziati cinesi hanno determinato il codice genetico del virus. L'agente patogeno responsabile di questa pandemia è un nuovo coronavirus. Fa parte della stessa famiglia di virus della ben nota sindrome respiratoria acuta grave coronavirus (Sars-CoV) e della sindrome respiratoria mediorientale (Mers-CoV), che hanno ucciso centinaia di persone negli ultimi 17 anni. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha nominato il nuovo coronavirus 2019-nCoV.

Alla ricerca di un vaccino

Nel frattempo tre gruppi di ricerca distinti stanno per iniziare a lavorare allo sviluppo di potenziali vaccini. La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), che sta cofinanziando i progetti di emergenza, ha dichiarato che il piano prevede di avere almeno un potenziale vaccino negli studi clinici entro giugno.

La ricerca sarà condotta dallo sviluppatore di farmaci e vaccini, Moderna, in collaborazione con l'Istituto nazionale americano per le allergie e le malattie infettive, la società statunitense Inovio Pharma e un team dell'Università del Queensland, in Australia.

«La nostra aspirazione è di arrivare dalla sequenza genetica ai test clinici in 16 settimane -, ha affermato Richard Hatchett, amministratore delegato di Cepi - Non ci sono garanzie di successo, ma speriamo che questo lavoro possa fornire un significativo e importante passo avanti nello sviluppo di una immunoterapia per questa malattia»

Le caratteristiche del virus

Il nome di coronavirus deriva dalla sua forma, che assomiglia a una corona o corona solare quando ripreso con un microscopio elettronico.

Come i virus che causano Mers e Sars, il nuovo agente virale è un virus Rna, il che significa che ha Rna anziché Dna come materiale genetico. Ciò significa che il virus si fonde con il Dna del suo ospite e quindi può mutare rapidamente.