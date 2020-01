Virus cinese, i morti salgono a 106: scuole chiuse e stop ai viaggi all’estero Primo caso registrato in Germania, secondo in Canada. Charter da Giappone e Usa per il rientro degli stranieri residenti in Cina. Oms: rischio elevato

Coronavirus, Univ. Hong Kong: da sabato 44mila contagi a Wuhan

3' di lettura

Cronache da una pandemia. Altri 24 morti e 1.800 casi accertati portano il bilancio totale del coronavirus cinese a 106 vittime e oltre 4.500

contagi. Un primo caso anche in Germania. Un secondo registrato

in Canada. La Cina rinvia sine die l’inizio del secondo semestre

scolastico e chiede di evitare viaggi all’estero. Attesi per martedì 28 gennaio voli charter di Giappone e Usa per far rientrare i connazionali

da Wuhan. Intanto l’Oms si corregge e definisce «elevato» il rischio globale derivante dal virus.

Le vittime salgono a 106

Il nuovo coronavirus di Wuhan ha causato finora 106 morti di cui 100 nella sola provincia di Hubei: sono gli ultimi aggiornamenti forniti dalle autorità cinesi, secondo cui i nuovi casi di contagio registrati sono stati quasi 1.300. Alle 82 vittime registrate fino a lunedì si sono sommate le 24 annunciate dalla Commissione sanitaria dell’Hubei che portano il bilancio nella provincia centrale cinese da dove è partita l’epidemia a quota 100.

Dodici Paesi coinvolti

In aggiunta, i nuovi casi accertati sono stati 1.291, spingendo il totale su scala mondiale con il coinvolgimento di una dozzina di Paesi (da ultimo anche a Germania), oltre quota 4mila. Soltanto nell’Hubei i casi sono stati 2.714, di cui 2.567 trattati con il ricovero ospedaliero e 47 nel frattempo dimessi dopo le relative cure. Finora sono 30 le città e le province cinesi che hanno lanciato il «livello 1» d’allerta sul responso all’emergenza del coronavirus, mentre Hong Kong ha deciso il suo «livello più alto» di risposta alla crisi.

I dati della Commissione sanitaria

La Commissione sanitaria nazionale cinese ha intanto detto nei suoi aggiornamenti quotidiani che i casi d’infezione accertati sono saliti a 4.515 unità, quasi raddoppiati in 24 ore sulle 2.744 unità di lunedì. La commissione ha confermato 26 nuovi decessi, a quota 106 totali, secondo quanto è già emerso stamani dalle comunicazioni della Commissione sanitaria di Wuhan. Allo stato, ci sono quasi 7mila casi sospetti in attesa di conferma.

Ritorno a scuola rinviato sine die

La Cina ha deciso il rinvio sine die dell’inizio del secondo semestre per scuole e università. Il ministero dell’Educazione, con gli studenti nel pieno delle vacanze del Capodanno lunare, non ha fornito ulteriori dettagli. Le università e gli istituti scolastici «sotto l’egida del ministero dell’Educazione devono rimandare l’apertura del semestre primaverile in modo adeguato», ha spiegato il ministero in una nota. Gli studenti che «tornano dalle loro case dopo le celebrazioni del Capodanno lunare non devono rientrare nella loro istituzione senza un’apposita autorizzazione». Per quanto riguarda la data di riapertura di asili nido, scuole e istituti secondari, «dovrà essere determinata dalle autorità scolastiche locali» in accordo con il governo centrale.