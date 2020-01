Virus cinese, stop ai trasporti in 10 città: 41 milioni di persone bloccate Le vittime nella Repubblica popolare salgono a 26, i contagi 830 con 1.072 persone in osservazione. Test negativo sulla donna ricoverata a Bari

Paura "New China virus", Wuhan isolata e controlli a Fiumicino

Il mondo trema per il nuovo coronavirus. Negativi i primi esami effettuati su un caso sospetto di contagio del virus simile alla Sars emerso a Bari, mentre da Pechino arriva un nuovo bilancio ufficiale di 26 morti, 830 contagi certi e 1.072 persone in osservazione. Le autorità cinesi hanno imposto il blocco ai trasporti pubblici in dieci città. Superano così quota 41 milioni i cittadini coinvolti dai blocchi nel Paese a seguito dell’epidemia.

Nella notte tra giovedì e venerdì 24 gennaio, poi, l’annuncio di un nuovo decesso al confine con la Russia, a quasi 2000 chilometri da Wuhan. Secondo caso in Giappone. In Cina sette città hanno deciso di sospendere i collegamenti con l’esterno. L’Oms non ha dichiarato una emergenza internazionale ma l’attenzione resta alta. Nella giornata di venerdì all’ospedale Spallanzani di Roma si terrà una riunione sul da farsi. Il virus, trasmesso dai pipistrelli, sarebbe arrivato all’uomo dai serpenti.

Il bilancio in Cina

Il fronte più caldo è ovviamente quello della Cina. Il governo cinese ha confermato il bilancio di 25 morti da coronavirus aumentando il numero dei casi accertati a 830. Le autorità locali avevano parlato giovedì di 25 morti e 616 contagi. La Commissione sanitaria nazionale ha aggiunto che i casi sospetti al momento all’esame sono 1.072. C’è una seconda vittima fuori dall’area dell0epicentro. Una persona è morta a Heilongjiang (nord est), una provincia al confine con la Russia, a più di 1.800 chilometri in linea d’aria da Wuhan, la città che ha registrato la stragrande maggioranza dei casi di contaminazione e di morti per il virus.

Le contromisure

Un altro caso è stato annunciato poco prima a Hebei, la provincia che circonda Pechino. Le autorità cinesi hanno imposto il blocco ai trasporti pubblici in una decima città. Superano così quota 41 milioni i cittadini coinvolti dai blocchi nel Paese a seguito dell’epidemia. Le autorità di Jingzhou, nella provincia di Hubei - culla dell’epidemia di coronavirus - hanno imposto lo stop al traffico ferroviario in uscita dalla città, ai trasporti pubblici, ai bus turistici, traghetti e ogni altro tipo di imbarcazione. Chiude Disneyland Shangai e il Cique du Soleil annulla il tour della Repubblica popolare.

Bari, escluso il coronavirus

Anche in Italia c’è stata apprensione, per il caso di una donna ricoverata a Bari ma i primi riscontri farebbero escludere che possa trattarsi di coronavirus cinese. Secondo quanto si apprende, i sanitari pugliesi avrebbero individuato un’altra patologia. I campioni d’analisi sono stati comunque inviati all’Istituto Spallanzani di Roma per la conferma definitiva. La donna è rientrata da pochi giorni dalla Cina, dove è stata per un tour in quanto cantante, toccando tra le tappe anche la provincia del Wuhan.

Cautela dell’Oms

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha deciso che «non è il momento» di dichiarare un’emergenza di salute pubblica internazionale per l’epidemia causata dal nuovo coronavirus (2019-nCoV) in Cina che per il momento non ha causato contagi uomo-uomo fuori dal paese. Per ora l’Oms non raccomanda ampie restrizioni ai viaggi e al commercio.