Virus, la fabbrica dei falsi sfrutta la paura tra negozi e siti online

Mascherine e disinfettanti venduti online o da abusivi a prezzi folli. Prodotti offerti come «miracolosi» per difendersi dal contagio. Ma anche e-mail che promettono aiuto e informazioni e che nascondono in realtà virus informatici. E siti dai nomi evocativi che sembrano avere l’unico scopo di catturare i dati degli utenti. Sta prendendo tante vie lo sfruttamento dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus. Se molte hanno rilevanza penale, altre si collocano in un’area grigia che però non deve far abbassare la guardia ai consumatori.

Gli sciacalli del coronavirus sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza già poche ore dopo che l’emergenza ha colpito l’Italia. La mobilitazione delle forze dell’ordine ha un ruolo innanzitutto preventivo. Si vedrà poi se la magistratura arriverà a irrogare condanne per precisi reati. Ma per dimostrare che c’è stata una condotta speculativa o ingannevole per i consumatori non sono necessari appostamenti o particolari indagini. Tanto più quando le offerte vengono postate sul web.

Le insidie sul web

È il caso del «Coronavirus Shop», tra i siti scoperti dalla Gdf di Torino in una maxi operazione tra fine febbraio e inizio marzo: in vendita, migliaia di articoli normalissimi (tra ionizzatori, igienizzanti, occhiali, mascherine, coperture e integratori alimentari), ma spacciati come “antidoti” per avere l’immunità totale dal virus e venduti anche a migliaia di euro. In pochi giorni, sono stati denunciati in 33 (più 16 società), per frode in commercio. Tutti italiani, svolgono varie attività (venditori di ferramenta, detersivi o profumi, coltivatori e allevatori di bestiame) fra Torino, Cosenza, Napoli, Foggia, Rimini, Salerno, Caserta, Modena, Cagliari, Campobasso, Mantova e Macerata. L’indagine è solo all’inizio.

Cerca invece di sfruttare l’ansia collettiva in modo discutibile (ma non penalmente rilevante) il sito coronavirus.it, andato online poco dopo la scoperta dei primi casi nel Nord Italia: la privacy policy è stata aggiornata il 25 febbraio 2020 e indica come titolare del trattamento dati un’agenzia web di Barletta. Nella home page campeggia un modulo per la raccolta dei dati degli utenti accompagnato dalla promessa di inviare aggiornamenti sull’emergenza. I dati saranno usati - si legge nella privacy policy - per «targettizzare il pubblico durante le azioni pubblicitarie su Facebook» e «per inviare comunicazioni dirette a mezzo mail», anche «a fini commerciali». Un modo per creare un database, quindi, da usare per altri scopi.