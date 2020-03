Virus, farmaceutica e biotech del Lazio al lavoro sul vaccino Dalla Janssen di Latina a Takis ed Evvivax a Roma si punta a un vaccino p ronto alla sperimentazione. ReiThera attende l'ok per il test sugli animali. In prima linea Advent (Irbm) di Ernesto Diffidenti

Negli stabilimenti farmaceutici e nei laboratori della regione, concentrati alle porte di Roma si lavora senza sosta a studiare una possibile profilassi e un possibile vaccino da sperimentare

3' di lettura

La corsa contro il tempo per mettere a punto armi capaci di contrastare il coronavirus è scattata in tutto il mondo. L’obiettivo è creare un vaccino in grado di frenare la diffusione della malattia. E se l’attesa appare ancora lunga, considerando i tempi necessari per la sperimentazione su animali e uomo e poi per la produzione, i laboratori sono in fermento. Anche nel Lazio dove l’industria farmaceutica è in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Negli stabilimenti e nei laboratori concentrati alle porte di Roma si lavora senza sosta a studiare una possibile profilassi.

Takis ed Evvivax, sono due aziende biotecnologiche presenti nel parco scientifico di Castel Romano, che hanno costruito un vaccino pronto alla sperimentazione. «L’autorizzazione arriva dal ministero della Salute – spiega il Ceo, Luigi Aurisicchio - e rappresenta il primo passo per portare il vaccino all’uso umano». I primi risultati della sperimentazione pre-clinica saranno disponibili «già ad aprile».

«Se i risultati saranno soddisfacenti –aggiunge Aurisicchio - il vaccino potrebbe essere testato sull’uomo nel prossimo autunno». Takis, tuttavia, ribadisce l’importanza di finanziare questa ricerca e, in assenza di finanziamenti pubblici, è partita una raccolta fondi finalizzata «a raccogliere velocemente la somma necessaria per accedere alle fasi successive del vaccino, ossia la preparazione su larga scala e l'esecuzione dello studio clinico».

Un’altra azienda italiana, la ReiThera, con sede sempre a Castel Romano, attende in aprile il via libera per i test sugli animali del vaccino basato su un adenovirus degli scimpanzé reso inoffensivo e trasformato in una navetta che trasporta la sequenza genetica della proteina spike, ossia l’arma che il coronavirus utilizza per invadere le cellule del sistema respiratorio umano. Iniettato per via intramuscolare, il vaccino stimolerebbe la produzione di anticorpi e l’attività delle cellule immunitarie.

Reithera si è messa al lavoro appena un mese fa per tentare di trovare il vaccino contro il nemico invisibile che sta mettendo in crisi il pianeta. «Abbiamo completato la fase pre-clinica del vaccino – spiega la biologa Antonella Folgori, amministratore delegato e cofondatrice della Reithera – e siamo pronti per testarlo sugli animali. Se riusciremo ad andare spediti a maggio avremo 10mila dosi da poter testare sull’uomo, magari anche in categorie più esposte come il personale sanitario, se l'emergenza lo dovesse richiedere».