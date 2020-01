Virus polmonare, sesta morte in Cina. Oggi riunione d’urgenza all’Oms Il coronavirus causa sei morti e 291 contagiati. Si riunisce il Comitato d’emergenza a Ginevra. Controlli a Roma Fiumicino che ha un volo diretto con la città di Wuhan, focolaio dell’epidemia

Sono 6 le vittime del coronavirus cinese, con 291 persone contagiate: è il bilancio provvisiorio della National Health Commission (NHC). Fuori da Wuhan, la città epicentro del focolaio dell'epidemia, sono stati segnalati casi a Pechino e Guandong in Cina, e poi in Thailandia, Giappone e Corea del Sud, mentre un uomo rientrato dalla Cina e con sintomi respiratori sconosciuti è stato messo in isolamento al proprio domicilio in Australia.

Basso rischio in Europa

Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), il rischio dell'arrivo del virus in Europa è basso. Tutti i casi che sono stati diagnosticati fuori da Wuhan sono relativi a persone che avevano viaggiato nella città cinese, dove sono in corso attività e misure ulteriori di igiene e pulizia ambientale.

Controlli a Roma Fiumicino

Pur essendo basse, le probabilità di arrivo del virus nell'Unione europea possono ora aumentare con le imminenti celebrazioni del Capodanno cinese, previste tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, per via dell'aumento dei viaggi da e per la Cina. In Europa sono tre gli aeroporti che hanno voli diretti con Wuhan, tra cui Roma Fiumicino, che ha cominciato i controlli come gli scali americani.

Riunione all’Oms

Il virus sarà oggi l’oggetto di una riunione urgente del Comitato di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra.

Il ceppo Sars

Un esperto della Commissione della salute pubblica del governo di Pechino, Zhong Nanshan, ha confermato che il virus è trasmissibile da persona a persona, probabilmente originato da animali infetti in un mercato del pesce a Wuhan. È simile alla Sars, che tra 2002 e 2003 causò 650 morti in Cina e a Hong Kong.