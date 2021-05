Virus power lancia la collezione «urbana»

2' di lettura

Dalla ricerca e realizzazione di tessuti tecnici per abbigliamento e calzature da lavoro a una collezione uomo e donna da tutti i giorni. Capi semplici e facili da indossare, ma frutto di una ricerca sui tessuti lunga due decenni. È il percorso di Manifattura Primatex srl, azienda di Prato, dalla quale è nato il brand Virus Power. Dall’utilizzo di oltre 20 anni di esperienza nel campo della sicurezza si è passati al settore del motociclismo e poi a quello della moda. A fine giugno saranno pronti, infatti, i capi per la collezione “urbana”, giubbotti e pantaloni oltre a tute divisibili sia uomo sia donna.

A raccontarlo è Christian Priami, titolare di Virus Power. «La nostra produzione è a chilometro zero - dice -, produciamo dal filato al tessuto finito in azienda a Prato, anche i capi su misura e quelli per i piloti sono fatti in azienda».

«Le tute Virus Power rappresentano una vera innovazione tecnologica, certificate in tripla A secondo la normativa FprEN 17092:2019, raggiungono livelli di sicurezza mai toccati prima da capi analoghi» spiega. Le fibre tessili ad alta tecnologia “Multiprotective” garantiscono traspirabilità e leggerezza: le tute sono idrorepellenti, lavabili in lavatrice e interamente stampabili e quindi personalizzabili.

Ma Priami ha voluto ampliare la produzione e spostarsi sull’abbigliamento casual da tutti i giorni, che verrà distribuito in tutto il mondo, dal Brasile agli Stati Uniti, dalla Germania alla Francia e al Regno Unito fino agli Emirati Arabi. Gli acquisti si possono fare anche online sul sito internet.

Una collezione che sarà ampliata in futuro per incontrare le richieste del mercato di riferimento.