Virus, supercalcolo a caccia della terapia. «Testeremo 500 miliardi di molecole» Progetto guidato da Dompé. Già in corso lo screening su 10mila farmaci esistenti. Al Politecnico di Milano il compito di accelerare il processo computazionale di Antonio Larizza

3' di lettura

Da un mese il supercalcolatore Marconi del Cineca sta elaborando senza sosta, al ritmo di 50 milioni di miliardi di operazioni al secondo, le interazioni tra le proteine del Coronavirus Covid-19 e le molecole di 10mila farmaci presenti sul mercato, prevalentemente antivirali. Una corsa contro il tempo per capire su quali molecole puntare per una terapia capace di guarire le persone infette.

Lo strumento con cui si insegue questo obiettivo è la piattaforma Exscalate, realizzata da Politecnico di Milano, Cineca e gruppo biofarmaceutico Dompé, che ne è il proprietario.

Da qualche giorno l’attività, avviata d’urgenza un mese fa, può contare anche su 3 milioni di euro di fondi Ue. Risorse del programma Horizon 2020, che la Commissione ha destinato al consorzio Exscalate4CoV, creato ad hoc per questo progetto riunendo 18 centri di ricerca di 7 Paesi europei e coordinato da Dompé Farmaceutici.

Tra i 18 membri del consorzio c’è il Politecnico di Milano, che sarà impegnato nell’attività di «accelerazione del processo computazionale». Un ruolo chiave, vista la velocità con cui Covid-19 si diffonde. Il Sole 24 Ore ha raggiunto Cristina Silvano, professore ordinario di architettura dei calcolatori: già responsabile del progetto di ricerca europeo Antarex, oggi guida il team del Polimi dedicato a Exscalate4CoV.

Professoressa Silvano, per combattere il Covid-19 avete scelto un fronte virtuale.

Sì, questa è stata la prima mossa. Come ha riconosciuto anche la Commissione Europea, decidendo di finanziare il progetto, la piattaforma Exscalate è un potente strumento per accelerare la fase iniziale dello sviluppo di nuove terapie, detta di virtual screening.