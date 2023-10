Virzì, i giovani e la crisi climatica

La narrazione per sensibilizzare l’opinione pubblica

Qualcosa di analogo accade anche in letteratura. I cambiamenti climatici portano cambiamenti sociali, violenza, sfarinamento delle democrazie, ma la narrazione vince la paura di quello che si tende a derubricare nel capitolo delle cose che non si vogliono vedere. «Credo che la narrazione sia l’unico modo per sensibilizzare l’opinione pubblica, sfruttando la capacità di racconto e l’empatia che essa evoca», spiega lo scrittore Bruno Arpaia, autore del primo romanzo sul tema in Italia dal titolo “Qualcosa là fuori”. Scritto nel 2015, ambientato nel 2072, il protagonista è un neuroscienziato che intraprende un lungo viaggio da un Sud Europa non più vivibile per l’innalzamento climatico verso la Scandinavia. Con lui migliaia di profughi ambientali.

Come superare i pregiudizi cognitivi

Climate fiction, realismo aumentato, presente estremo, speculative fiction sono le definizioni coniate per inquadrare il genere. Arpaia, che non sente l’esigenza di essere collocato in alcuna definizione, ha però una certezza: «Non sono romanzi distopici, perché parlano di cose che stanno già accadendo, ma che non riusciamo ancora a vedere, perché troppo grandi. É quello che Timothy Morton definisce iper-oggetti». E prosegue: «Tutti noi abbiamo nel cervello pregiudizi cognitivi, i cosiddetti bias, che possono essere superati utilizzando la capacità di raccontare storie, il metodo più antico che l’umanità ha elaborato per tramandare la conoscenza». L’effetto provocato dall’empatia è garantito. «Vedere il mare che ha sommerso Amburgo, come nel romanzo “Qualcosa là fuori”, o la Roma desertica di “Siccità” ha un impatto diverso rispetto a una mera elencazione di dati e numeri», conclude.

