Visa sceglie il criptodollaro: adottata Usdc, stablecoin legata alla valuta Usa

Dopo un lungo percorso di avvicinamento Visa salta con decisione sul carro delle criptovalute proponendosi come ponte tra il mondo delle valute digitali e quello delle valute fiat. Lo fa senza passare per il bitcoin, ma scegliendo la strada di una stablecoin, Usd Coin, criptovaluta legata alla parità con il dollaro americano.

Visa ha annunciato oggi l'utilizzo della valuta digitale Usdc per regolare le transazioni Visa attraverso Ethereum - una delle piu' diffuse piattaforme di blockchain. Il circuito di carte di credito sta testando queste funzionalità assieme a Crypto.com, tra le più grandi piattaforme di exchange al mondo, con l’obiettivo di offrire la possibilità di regolare le transazioni in Usdc ad altri partner nel corso dell'anno.

L'operazione rientra nella strategia di Visa che mira ad essere una rete di reti (“network of networks”), progettata per abilitare qualsiasi forma di transazione, sia all'interno che all'esterno della propria rete di pagamento. Di fronte al crescente interesse del mondo retail nei confronti delle criptovalute, Visa punta a rendere le criptovalute più sicure, utili e applicabili ai pagamenti. Fornendo una rete per il settlement quotidiano delle operazioni tra i due mondi.

Per il momento l’obiettivo è il mondo B2B degli issuer intenzionati a offrire prodotti in ambito cripto, a cui fornire un’infrastruttura rapida ed efficiente per il settlement delle operazioni.

L’ancora della stablecoin

La strategia di lungo periodo guarda al mondo delle valute digitali di Stato, le cosiddette Central Bank Digital Currencies su cui le autorità monetarie in tutto il mondo stanno lavorando, sia pur con tempi e priorità differenti.