Visco in audizione: negoziare in Europa, ma guai a isolarsi

Cosa è il Mes, il meccanismo europeo di stabilità

3' di lettura

Tecnico ma in buon italiano, il discorso del Governatore Visco può essere utilizzato, per chi abbia voglia davvero di difendere la posizione italiana in Europa, come un baedeker per le scelte di fondo.

Visco ha spiegato che per contare in Europa serve continuità: bisogna andare, per esempio, come ha fatto lui, a fare un’intervista con Handelsblatt per convincere i populisti tedeschi, ma anche altri banchieri centrali nord europei, che non è vero che i tassi d’interesse ultra-bassi servono solo ad avvantaggiare un paese ad alto debito come l'Italia; e che la manovra di acquisto dei titoli di Stato sul mercato secondario rientra a pieno titolo nello strumentario di una banca centrale.

Bisogna ricordare ai colleghi delle istituzioni finanziarie internazionali, presso i quali l’idea di regole automatiche da applicare a chi ha debiti elevati tende immancabilmente a risorgere, che è sempre necessario evitare di correre il rischio di innescare la crisi che s’intende calmierare.

Serve una visione di fondo

E poi, bisogna essere presenti nei momenti topici e tenere la guardia alta nelle trattative, anche quelle di dettaglio. Infine, occorre avere una visione di fondo: quella, da lui ribadita anche nelle Considerazioni finali dello scorso maggio, secondo la quale per l’Italia non c’è futuro al di fuori dell’Europa; ma il nostro, che è un grande paese, può e deve far valere le sue posizioni, al momento opportuno, cioè quando i negoziati entrano nel vivo.

Per quanto riguarda ciò che oggi è sul tappeto, Visco ha spiegato che la riforma in gestazione non prevede né annuncia un meccanismo di ristrutturazione dei debiti sovrani; e ha ricordato che anche la verifica della sostenibilità del debito prima della concessione degli aiuti è già prevista dal Trattato vigente. È, in definitiva, positiva, perché evita anche all’Italia i rischi di un contagio e contribuisce, quindi, a evitare strappi dello spread. Un rialzo del termometro da scongiurare ad ogni costo, sapendo che le parolo sui mercati hganno un peso.