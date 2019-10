Visco difende la Bce ma attenzione agli effetti collaterali dei tassi negativi All’assemblea annuale dell’Institute of International Finance a Whashington, il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha difeso le scelte di politica monetaria adottate dalla Bce di Gianluca Di Donfrancesco

2' di lettura

Washington - Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, difende le scelte di politica monetaria adottate dalla Bce, ma mette anche in luce i rischi che possono arrivare dai tassi negativi. Visco è intervenuto giovedì 17 all’assemblea annuale dell’Institute of International Finance a Whashington. Dove ha affermato di non credere che ci siano problemi per l’Italia «dalla politica monetaria, che resterà molto espansiva per molto tempo».

Visco ha sottolineato che «i tassi di interesse negativi sono una delle misure non convenzionali, forse la più non convenzionale delle misure che le banche centrali possono prendere». E ha ammonito a fare attenzione agli effetti di secondo ordine che queste decisioni potrebbero avere: «Tassi di profitto troppo bassi per alcuni intermediari finanziari possono portare a una contrazione del credito». Per ora, «non mi pare che ci sia nessuna banca che ancora impone tassi negativi sulla clientela», ha aggiutno a margine dell’intervento, parlando con i giornalisti.

Il rischio che le politiche monetarie ultraespansive per un periodo molto prolungato posson rappresentare per la stabilità dei mercati finanziari è più volte intervenuto l’Fmi, durante i meeting anuali in corso a Washington. È il rovescio della medaglia deglli interventi delle Banche centrali, che d’altro canto hanno attenuato gli effetti della guerra dei dazi sull’economia mondiale, secondo l’Fmi.