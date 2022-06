Visco: la Bce alzerà i tassi per evitare che scappi di mano «il genio dell’inflazione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La Bce si prepara ad alzare i tassi di interesse e a normalizzare le condizioni monetarie «per evitare che scappi di mano il genio dell'inflazione, che ci siano aspettative di inflazione che crescono in modo non controllato e alla fine ci sia una rincorsa tra prezzi e salari che porta solo a una caduta dei redditi reali». Questo il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenuto alla terza e ultima giornata dello Young Factor. «Ultimamente abbiamo avuto un aumento dei prezzi molto forte e diverso tra Europa e Stati Uniti - ha aggiunto -. La Fed, per contenere un aumento dei prezzi stimolato da una domanda in eccesso, a questo punto sta facendo una politica monetaria restrittiva. La Bce, di fronte a un aumento dei prezzi che è soprattutto dovuto a un aumento del costo dell'energia», ha proseguito, deve intervenire per evitare che questi costi vengano trasferiti erodendo il potere di acquisto delle famiglie.

Gros-Pietro: la Bce ferma la speculazione sullo spread

L'Eurotower, in base alle attese, alzerà i tassi a partire da luglio, mentre ieri è intervenuta annunciando misure per contrastare l'allargamento degli spread e combattere la frammentazione del mercato finanziario. Sul tema è intervenuto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, che a margine dell'evento ha notato che «sullo spread c'è molta speculazione. E quindi è giusto che la Bce fermi la speculazione». Anche i rialzi dei tassi della Fed, ha aggiunto, «servono a fermare la speculazione. Le cause dell'aumento dei prezzi le sappiamo e sono nate essenzialmente dalla carenza di offerta, però la speculazione ci si è aggiunta ed è giusto fermarla».

Villeroy: «Whatever it takes» per riportare inflazione al 2%

La Bce, ha notato da parte sua il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, è «pienamente determinata e capace» di promuovere la stabilità dei prezzi. «Dopo luglio aumenteremo i tassi in modo graduale ma duraturo sulla base dei dati economici legati all'inflazione - ha aggiunto -. Ma non dubitate, la nostra strategia funzionerà. Abbiamo la volontà e la capacità di riportare l'inflazione al 2% nel medio termine, faremo whatever it takes per riuscirvi».



Visco: globalizzazione ha portato benessere ma ha costi

Tornando al discorso del governatore, Visco ha poi allargato lo sguardo all'attuale contesto globale e alle sue evoluzioni: «Il mondo è cambiato moltissimo ma sta cambiando da decenni, adesso è un mondo che corre e corre in modo globale. Poi ci sono questi eventi straordinari, e forse il mondo globale li facilita, che tendono a comprimerlo e quello che stiamo vivendo adesso è un evento straordinario, c’è incertezza davanti a noi», ha spiegato. Tra questi "eventi straordinari" c'è sicuramente la guerra in Ucraina, che è «drammatica, un ritorno a un passato che pensavamo fosse morto, non fosse più possibile». «Al di là degli effetti sulle nostre coscienze e sulla nostra attività politica, la guerra ha effetti sulla nostra economia: in primo luogo i prezzi dell’energia, che pensavamo si sarebbero raffreddati nel corso dell’anno e dell’anno prossimo tenderanno invece a essere alti e potranno anche aumentare», ha notato ancora Visco.

In ogni caso, ha rimarcato, «negli ultimi 30 anni ci sono stati cambiamenti straordinari, il mondo è cresciuto in termini di benessere, ma naturalmente ci sono stati anche dei costi. Questo cambiamento tecnologico, questa apertura completa delle società e delle economie ha avuto dei costi, ad esempio la disuguaglianza all’interno dei Paesi, mentre si è ridotta quella tra Paesi». Per fronteggiare i timori in questo mondo incerto, ha quindi concluso Visco, «è fondamentale la conoscenza: capire dove siamo, chi siamo e come possiamo progredire».