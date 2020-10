Visco: crisi coronavirus senza precedenti, farà vittime anche tra le banche

Potenziali vittime

Le banche «sono entrate nella crisi con una posizione di capitale e di liquidità più forte rispetto al passato» e le autorità di vigilanza hanno preso delle misure straordinarie, fino all’intervento precauzionale che ha portato alla non distribuzione dei dividendi. Ora però la prevedibile crescita dei crediti deteriorati deve spingere gli istituti «a incrementare gli accantonamenti» non nascondendo gli Npl, mentre in Europa servono iniziative forti, come il varo di veicoli appositi per gestire questi crediti non performing.

L’ipotesi bad bank

Visco è stato molto esplicito sull’idea di ”bad bank” a livello europeo: «Potrebbero essere valutate favorevolmente - ha detto - proposte che prevedano anche la possibilità per investitori privati ​​di partecipare al capitale di queste società». Ma dalla crisi – ha poi aggiunto – bisogna uscire affrontando tutti i nodi irrisolti della regulation bancaria dell’Unione: dall’armonizzazione delle procedure di liquidazione per gli intermediari di piccole e medie dimensioni, anche attraverso la possibilità di utilizzare fondi comuni per condurre liquidazioni ordinate, fino al completamento della creazione di un sostegno al Fondo di risoluzione unico come parte del quadro di gestione delle crisi.

Servono gruppi più forti

Un altro fattore di rafforzamento, ovvero le operazioni di consolidamento dei gruppi bancari, è stato invece indicato dalla vice direttrice generale, Alessandra Perrazzelli, intervenuta alla presentazione del rapporto annuale dell’Aibe. È bene che l’Italia «possa avere due-tre grossi gruppi bancari che abbiano la resilienza per andare avanti e la capacità di investire in tecnologia in maniera cospicua e possano essere un grande vettore di creazione di valore industriale». Un cambiamento tanto più necessario a fronte della pandemia «e quindi della maggior difficoltà che le banche incontreranno». In ogni caso, ha concluso la Perrazzelli, la Banca d’Italia continuerà a monitorare la situazione, valutando l’impatto del Covid sull’andamento del Pil e sulle prospettive future.