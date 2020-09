Visco: «Crisi pesantissima, conseguenze incerte. Essenziale supporto politiche bilancio» Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, nel suo intervento alla riunione dell'Esecutivo Abi, ha chiesto alle banche di non rinviare l'emersione di perdite altamente probabili e di continuare a preservare adeguati livelli di patrimonializzazione. di Andrea Gagliardi

Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, nel suo intervento alla riunione dell'Esecutivo Abi, ha chiesto alle banche di non rinviare l'emersione di perdite altamente probabili e di continuare a preservare adeguati livelli di patrimonializzazione.

«Le conseguenze della gravissima crisi globale causata dalla diffusione del nuovo coronavirus sono ancora molto difficili da valutare. La portata di questo evento senza

precedenti nella storia recente è evidente nei costi che tuttora produce in termini di vite umane, di relazioni sociali, di risultati economici. L'incertezza sulle prospettive incide negativamente sulle decisioni di spesa delle famiglie e delle imprese; nonostante una

recente, leggera, tendenza al miglioramento, la fiducia rimane, non solo in Italia, su valori molto bassi». Il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco ha aperto così il suo intervento alla riunione dell'Esecutivo Abi.

Visco: verso trimestre migliore di stime



Nel complesso, va registrato ad ogni modo che «anche grazie alle misure di stimolo della domanda, monetarie e di bilancio, il rafforzamento della congiuntura nel trimestre in corso potrebbe essere lievemente migliore di quanto delineato in luglio nello scenario di base delle nostre previsioni». Al momento, gli andamenti restano a grandi linee coerenti con il risultato per l'anno prefigurato in quello scenario: «una caduta del PIL di poco inferiore al 10 per cento, con una successiva, molto graduale, ripresa».

«Essenziale supporto politiche bilancio»



In questo scenario Visco ha rilevato che «resta essenziale il supporto delle politiche di bilancio, a livello sia nazionale sia europeo». «I provvedimenti in favore delle famiglie e delle imprese - ha aggiunto - continueranno a essere cruciali per alleviare i problemi di liquidità, sostenere la domanda aggregata, lenire il disagio sociale e contrastare l’ampliamento delle disuguaglianze. Per ridurre l'incertezza e porre le basi per il ritorno a una crescita stabile e sostenuta dell'economia e dell'occupazione, la soluzione dei problemi sanitari e le necessarie misure di stabilizzazione macroeconomica vanno però accompagnate da interventi risoluti sul piano delle infrastrutture, non solo materiali».

«Serve ritorno presto a sentiero crescita accanto a emergenza»



Le condizioni delle banche, la loro capacità di erogare prestiti e servizi finanziari non possono non risentire dell'andamento dell'economia. Anche per questo «è importante che interventi volti a promuovere il ritorno a un sentiero di crescita sostenuta, equilibrata e duratura accompagnino al più presto le misure adottate nell'emergenza per contenere le conseguenze della crisi determinata dalla pandemia».

«Banche non rinviino emersione perdite crediti»



Dal canto loro, è necessario che le banche usino con attenzione la “flessibilità” sui crediti deteriorati prevista dalle norme ma «senza rinviare l'emersione di perdite altamente probabili e si continuino a preservare adeguati livelli di patrimonializzazione». Per il governatore della Banca d'Italia le banche, infatti, «devono proseguire con rinnovato vigore nell’azione di rafforzamento istituzionale, organizzativo e patrimoniale. Si tratta di un presupposto fondamentale «per affrontare con successo le sfide poste dai cambiamenti intervenuti nei mercati, nella tecnologia e nella regolamentazione, per rispondere ai ritardi accumulati negli anni passati, aggravati oggi dal contraccolpo della crisi scatenata dalla pandemia».