Visco, improbabile inflazione duratura come negli anni ’70. Bce, estrema incertezza, prudenza nella stretta

Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, non crede che “l’area dell’euro possa sperimentare la lunga persistenza dell’inflazione osservata in molti Paesi durante gli anni 70”. “Penso che sia molto improbabile non solo per i sostanziali miglioramenti della politica monetaria ma anche e soprattutto per i numerosi cambiamenti strutturali che si sono realizzati nelle nostre economie da allora”, ha detto Visco, in un intervento al Warwick Economics Summit dal titolo “Politica monetaria e ritorno dell’inflazione”.

Il discorso del Governatore Visco Visualizza

“Se dovessero comparire segnali di una spirale salari-prezzi e le aspettative di inflazione diventassero insufficientemente ancorate, un ulteriore e significativo inasprimento della politica monetaria sarebbe certamente giustificato” ha precisato il governatore della Banca d’Italia. Secondo Visco “potrebbe essere troppo presto per concludere che c’è una tendenza al radicamento nella contrattazione dei salari dell’inflazione relativamente alta” in quanto, “le aspettative di inflazione sembrano essere rimaste ben ancorate e le banche centrali sono pienamente impegnate a raggiungere la stabilità dei prezzi”.

“L’estrema incertezza in cui ci troviamo implica inevitabilmente, per il momento, un costante inasprimento della politica monetaria per evitare la possibilità di rilevanti effetti indiretti nell’Eurozona” ma la “stessa incertezza suggerisce anche di muoversi gradualmente e prudentemente, con i tassi ufficiali che continuano a salire in un modo progressivo ma misurato, sulla base dei nuovi dati e del loro uso nella valutazione dell’outlook sull’inflazione” ha ribadito Visco.