Visco: il nuovo incremento dei contagi sposta ancora in avanti la prospettiva post-Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Occorre proseguire con decisione nei programmi di immunizzazione ed estenderli alle aree che ne hanno beneficiato meno. Ci sono due questioni: bisogna fare in fretta e bisogna farlo a livello globale, perché il definitivo superamento della pandemia può avvenire soltanto a livello globale». Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco al convegno “Il sistema finanziario europeo nella prospettiva post-Covid”.

La crescita del Pil nel 2021 supererà il 6%

«La ripresa dell’attività economica procede a un ritmo migliore di quanto atteso solo pochi mesi fa: la crescita del prodotto supererà il 6% quest’anno, recuperando oltre i due terzi di quanto perduto nel 2020. Permane tuttavia elevata l’incertezza, riflesso soprattutto di una situazione sanitaria tornata a essere in Europa fonte importante di preoccupazione, con conseguenze oggi difficili da anticipare, anche se gli indicatori di breve periodo continuano a essere in complesso favorevoli», ha detto Visco.

Loading...

Il sistema finanziario ha retto bene alla crisi pandemica

«Il sistema finanziario italiano e quello europeo hanno fatto fronte alla crisi pandemica senza subire rilevanti contraccolpi. Gli interventi delle autorità fiscali e monetarie hanno contribuito in misura determinante a mantenere condizioni finanziarie distese; la fase di uscita va quindi gestita con la necessaria gradualità», ha aggiunto Visco spiegando che, diversamente dai precedenti episodi di crisi, «non si è innescata una spirale recessiva tra l’indebolimento dei bilanci delle imprese, i mercati e le condizioni delle banche, favorite dalla liquidità fornita dall’Eurosistema».

Cresciuti i livelli di patrimonializzzazione delle banche

Il settore finanziario ha potuto così svolgere «un importante ruolo di sostegno all’economia reale nella trasmissione delle misure varate dai governi: tra la fine di febbraio del 2020, al momento dello scoppio della pandemia, e lo scorso settembre i prestiti alle famiglie sono cresciuti del 6,2 per cento nell’area dell’euro e del 5,2 in Italia; quelli alle imprese rispettivamente dell’8,1 e del 9,2 per cento». I livelli di patrimonializzazione delle banche - ha tenuto a sottolineare - sono ulteriormente cresciuti, grazie al contributo dei limiti alla distribuzione dei dividendi raccomandati dalle autorità di vigilanza. E «la redditività è tornata ad aumentare».

In aumento i rischi dalla crescita delle cripto-valute

«A livello globale, i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dallo sviluppo del mercato delle cripto-attività sono in aumento. Sebbene queste ultime rappresentino una quota contenuta del valore totale delle attività finanziarie, la loro capitalizzazione è aumentata di 3,5 volte nel 2021, raggiungendo i 2.800 miliardi di dollari». Visco ha spiegato che «l’uso delle tecnologie digitali nell’offerta di prodotti e servizi finanziari deve avvenire in condizioni di sicurezza per gli investitori, gli emittenti e l’economia in generale».