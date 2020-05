Visco: «Puntare su innovazione per tornare a crescere, recuperare il ritardo sulle infrastrutture» «L’economia italiana - ha detto il governatore - deve trovare la forza di rompere le inerzie del passato e recuperare una capacità di crescere che si è da troppo tempo appannata» di Nicoletta Cottone

Bankitalia: impatto pandemia molto forte, oltre il breve periodo

«L’economia italiana - ha detto il governatore - deve trovare la forza di rompere le inerzie del passato e recuperare una capacità di crescere che si è da troppo tempo appannata»

«L’economia italiana deve trovare la forza di rompere le inerzie del passato e recuperare una capacità di crescere che si è da troppo tempo appannata. Nonostante le profonde ferite della crisi e le scorie non ancora assorbite di quelle precedenti, le opportunità in prospettiva non mancano; il Paese ha i mezzi per coglierle». É un messaggio di speranza quello lanciato nelle conclusioni finali dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, presentate in streaming in occasione della Relazione annuale della Banca d’Italia. Visco ha ricordato come il Paese stia «attraversando la più grande crisi sanitaria ed economica della storia recente».

PREVISIONI DI CRESCITA DEL PIL In percentuale (Fonte: FMI)

Serve un nuovo rapporto fra governo, imprese e finanza

Ha sottolineato quanto sia forte l’incertezza e ha detto che «oggi da più parti si dice “insieme ce la faremo”. Lo diciamo anche noi». Ma non lo si deve dire però «solo con ottimismo retorico, ma per assumere collettivamente un impegno concreto». Serve «un nuovo rapporto tra Governo, imprese dell’economia reale e della finanza, istituzioni, società civile. Possiamo non chiamarlo, come pure è stato suggerito, bisogno di un nuovo “contratto sociale”, ma anche in questa prospettiva serve procedere a un confronto ordinato e dar vita a un dialogo costruttivo». Il governatore ha ringraziato medici e infermieri che in questo periodo hanno «dovuto sostenere una pressione senza precedenti» e ha espresso un pensiero di vicinanza per le vittime della tragedia e i loro familiari. E ha lanciato un appello: «Nessuno deve perdere la speranza».

Banca d’Italia, la relazione annuale Visualizza

Investimenti in nuove tecnologie e in innovazione

Le imprese devono puntare su innovazione e nuove tecnologie. «Per essere competitive - ha detto il governatore - devono investire in nuove tecnologie e in innovazione, aprirsi a capitali e professionalità esterne, curare la formazione del personale: possono puntare a crescere solo innalzando l'efficienza dei processi di produzione e la qualità dei beni e dei servizi offerti». Visco ha ricordato gli interventi dello Stato in favore delle imprese, in particolare con trasferimenti a fondo perduto per quelle di minori dimensioni che hanno subito una forte riduzione del fatturato. Incentivi che «non sono affatto irrilevanti».Ma ha anche sottolineato che «come il “distanziamento sociale” appiattisca la curva dei contagi senza eliminare il virus, così le misure di sostegno contribuiscono a diluire nel tempo e ad attutire le conseguenze della crisi senza eliminarne le cause».

Banca d'Italia, le considerazioni finali del governatore Ignazio Visco Visualizza

Crollo del Pil oltre il 5% nel secondo trimestre

L’impatto della recessione e delle misure messe in campo per contenerne le conseguenze è forte sulle finanze pubbliche, ha detto il governatore, ricordando che nel quadro macroeconomico del Governo si prevede per il 2020 un disavanzo del 10,4% del Pil e un aumento del peso del debito pubblico sul prodotto di 21 punti percentuali, al 156 per cento. «Nel primo trimestre - ha detto - il Pil ha registrato una flessione dell'ordine del 5%» e gli indicatori disponibili ne segnalano una caduta ancora più marcata nel secondo». E ha aggiunto che «nello scenario di base la flessione dell’attività produttiva nel 2020 sarebbe pari al 9%, superiore a quella sofferta tra il 2008 e il 2013». I tempi e l’intensità della ripresa «che seguirà la fase di emergenza dipendono da fattori difficili da prevedere», ma, nell’ipotesi che «prosegua il contenimento dei contagi a livello nazionale e globale», nel 2021 il prodotto «recupererebbe circa metà della caduta. Nei prossimi mesi il recupero della domanda avverrà con lentezza».

DEBITO PUBBLICO E PRIVATO In percentuale del PIL (Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia, BCE, Commissione europea, Eurostat e Istat)

Debito pubblico sostenibile, ma l’onere resta alto

La sostenibilità del debito pubblico «non è in discussione, ma il suo elevato livello in rapporto al prodotto è alimentato dal basso potenziale di crescita del Paese e al tempo stesso ne frena l'aumento», ha affermato Visco. «Rispetto alla media del resto dell’area dell’euro, da noi la crescita economica è più bassa e l’onere del debito è più alto». E ha ricordato che nella media degli ultimi cinque anni l'Italia è stato l'unico paese, con la Grecia, a presentare un divario positivo e ampio tra onere del debito e crescita dell'economia.