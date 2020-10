Visco: «Restart graduale», pesa ancora incertezza su consumi e investimenti Il restart dell’economia ci sarà, ma sarà graduale, ha detto il governatore di Bankitalia. «Dipenderà dalle politiche di stabilizzazione, dalle misure di recovery che saranno messe in campo ma soprattutto dalla ripresa dei consumi e degli investimenti» di Davide Colombo e Carlo Marroni

Ignazio Visco: «Cambiamento ineluttabile per il sistema del credito e le imprese. Sfida non semplice, ma necessaria»

«Il restart dell'economia ci sarà, ma sarà graduale. Dipenderà dalle politiche di stabilizzazione, dalle misure di recovery che saranno messe in campo ma soprattutto dalla ripresa dei consumi e degli investimenti. In questa fase il risparmio precauzionale è ancora molto elevato, a causa della percezione del rischio sanitario». Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nella conversazione nel corso dell’evento “Made in Italy. The Restart” organizzato dal Il Sole 24 Ore e Financial Times. Nel secondo trimestre dell'anno, a causa del blocco dei consumi, il risparmio delle famiglie ha raggiunto il 18,6% secondo gli ultimi dati Istat in aumento del 5,3% rispetto al precedente.

Rischio aumento Npl

Visco ha spiegato che servirà tempo per vedere gli effetti delle misure fiscali annunciate e ancora più tempo per capire se si potrà uscire dall'emergenza sanitaria anche grazie alla scoperta e distribuzione di un vaccino anti Covid. Parlando poi dell'industria bancaria il Governatore ha ricordato gli ultimi dati dei crediti in sofferenza: Npl e Utp al 3% dei crediti erogati al netto delle rettifiche prima della crisi e ha parlato di “rischio inevitabile” di aumento di queste sofferenze come conseguenza della crisi e in particolare alla fine delle moratorie. Ma le banche, come le imprese, devono crescere come dimensione? «Dopo la crisi – è stata la risposta – è necessaria una crescita dimensionale per sostenere gli investimenti tecnologici e le nuove sfide che si troveranno sui mercati. Per le banche in particole non è pensabile tornare al piccolo mondo antico, servono competenze, tecnologie e capacità di intervento».