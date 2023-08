Visibilia, la Consob scoperchia gli internal dealing occulti. Accordo tra Srl e Agenzia delle Entrate

3' di lettura

La Consob rompe gli indugi e compie «un’operazione di trasparenza su internal dealing e azionariato» di Visibilia Editore e rende nota, a seguito della propria attività di vigilanza, l’evoluzione dell’azionariato durante l’ultimo anno e le operazioni di internal dealing effettuate da Luca Giuseppe Reale Ruffino, il presidente e amministratore delegato di Sif Italia, società che di fatto ha rilevato Visibilia, morto suicida lo scorso 5 agosto.

In particolare negli ultimi due mesi di vita da giugno a luglio Ruffino al 17 luglio risultava detenere il 21,31% di Visibilia Editore e la quantità cumulata con Sif Italia sarebbe stata ben superiore alla quota del 45,81% dichiarata al mercato per raggiungere il 71,33 per cento del capitale. Un anno fa, a settembre 2022, deteneva solo l’1,7%, una quota che è mano a mano cresciuta. Le operazioni di acquisto a giugno e luglio 2023 sono state intense, ogni giorno sono stati effettuati scambi per un controvalore complessivamente per oltre 335mila euro e la Consob effettuando la sua attività di vigilanza si era accorta che erano state tutte misteriosamente omesse dalle comunicazioni obbligatorie al mercato.

Il tutto si è palesato in un momento particolare in cui le azioni Visibilia, quotate all’Euronext Growth Milan, dopo avere trascorso almeno un anno a barcamenarsi tra 0,2 e uno 0,3 euro improvvisamente si trovava al centro di un rialzo che le ha portate sulla soglia dei 2 euro con guadagni potenziali dirompenti. Anche questo potrebbe avere indotto la vigilanza a ipotizzare manovre manipolative sul titolo.

Sulle ragioni di queste mancate comunicazioni, su cui la Consob starebbe valutando di intervenire con delle sanzioni, si possono soltanto fare delle ipotesi. Anche perché se su alcune posizioni figura esplicitamente la figura del “presidente” Ruffino, su altre l’autore dei bid è indicato come “persona strettamente associata” a Sif Italia senza fare ulteriori riferimenti a manager, sindaci, o persone imparentate con i vertici aziendali.

Nel frattempo, sul fronte giudiziario, potrebbe alleggerirsi ancora la posizione del ministro del Turismo Daniela Santanchè, tra gli indagati dalla Procura di Milano per falso in bilancio e bancarotta per il caso Visibilia, il gruppo da lei fondato e del quale è rimasta come amministratrice e socio di maggioranza fino al gennaio dell’anno scorso. L’Agenzia delle Entrate ha accolto in questi giorni la proposta avanzata dalla Srl in liquidazione, tramite i suoi legali, di saldare il debito fiscale di circa un milione e mezzo di euro in totale, con una rateizzazione in 10 anni. L’accordo, che sarà sul tavolo del giudice fallimentare che sta trattando la richiesta di ristrutturazione del debito avanzata dalla società in questione, è stato ritoccato rispetto alla istanza originaria e sarebbe molto articolato: da quanto si è saputo da fonti qualificate prevede, come sempre accade in casi analoghi, una serie di condizioni e richieste di garanzie avanzate dalla stessa Agenzia.