Visibilia e Sif Italia rimbalzano e tentano il recupero dopo il tonfo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Visibilia Editore e S.I.F. Italia in parziale recupero a Piazza Affari dopo il tonfo della vigilia, sulla scia di una prima reazione emotiva alla scomparsa prematura di Luca Ruffino, ai vertici e azionista di maggioranza di entrambe le società. Sul mercato Egm, dedicato alle Pmi, il titolo Visibilia Editore sale di oltre 12 punti percentuali e quello di S.I.F. Italia di oltre quattro puntio. Nella seduta di lunedì 7 agosto, Visibilia Editore ha perso il 30,55% a 0,382 euro e S.I.F. Italia il 20,11% a 2,86 euro.

Luca Ruffino era presidente e amministratore delegato di Visibilia Editore. Nell’ottobre 2022 era subentrato nell’azionariato a Daniela Santanché, attuale ministra del Turismo, diventandone socio di maggioranza. L’imprenditore non risulta in alcun modo coinvolto nell’inchiesta in corso in procura a Milano sulla precedente gestione della società. Luca Giuseppe Reale Ruffino aveva 60 anni e si è tolto la vita nella notte tra sabato e domenica scorsi sparandosi un colpo di pistola nella sua abitazione a Milano. Ruffino era anche presidente e amministratore delegato di S.I.F. Italia , società da lui fondata nel 1987 e che a dicembre 2021 aveva fatto il suo ingresso a Piazza Affari, unico studio di amministrazione italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milano.